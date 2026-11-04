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O ex-atacante do Tottenham Hotspur Jermain Defoe está prestes a voltar à beira do campo como auxiliar técnico de Karl Robinson no Bromley, que enfrenta dificuldades na League One. O ex-atacante da seleção inglesa aceitou integrar a comissão técnica do clube do sul de Londres quatro meses após sua saída repentina do Woking, da National League.

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Ex-atacante aceita cargo na comissão técnica

Segundo o talkSPORT, Defoe será o auxiliar de Robinson assim que a contratação do treinador para substituir Andy Woodman, demitido em 22 de outubro, for oficializada. Décimo colocado na lista dos maiores artilheiros da história da Premier League, com 163 gols em 496 jogos por seis clubes, o ex-atacante é o sétimo maior artilheiro do Tottenham. A dupla terá a missão de tirar o Bromley da lanterna da terceira divisão.

Verão turbulento antecedeu nova oportunidade

Defoe está sem trabalhar desde que deixou o Woking em julho, após menos de quatro meses no comando. Depois de um desentendimento com a pessoa que ocupava o cargo de diretor de futebol do clube, ele não compareceu aos treinos de pré-temporada e telefonou para confirmar sua saída.

Enquanto isso, Robinson, ex-treinador de Charlton Athletic, MK Dons e Oxford United, foi demitido pelo Salford City em junho, após perder a final dos playoffs da League Two. Ele já havia tentado contratar Defoe para o Oxford depois que o atacante deixou o Rangers em 2022.

Treinador demitido lamenta saída repentina

O Bromley também entrevistou Ashley Cole, ex-treinador do Cesena, e considerou Matt Bloomfield após demitir Woodman, de 55 anos. Em 2024, ele encerrou a espera de 132 anos do clube para integrar a Football League e depois o levou à League One.

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Em entrevista ao podcast Inside the 72, Woodman disse: “A maneira mais simples de resumir isso é que, quando assumi o Bromley, meu primeiro jogo foi contra o Wealdstone e meu último jogo na liga foi contra o Leicester. Fiquei bastante decepcionado e chateado. Senti que tinham me enganado de várias maneiras.

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“Dedicar cinco anos e meio da sua vida a um clube e a uma torcida que eu realmente amava e com os quais me identifiquei, dar tudo o que tinha e então, em não mais que três ou quatro minutos, ouvir um ‘obrigado’. Foi basicamente isso.

“Não há outra maneira de dizer isso. Essa é a verdade. Estou decepcionado, mas é assim que o futebol funciona, pessoal. Infelizmente, isso nunca nos surpreende.”

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Dupla terá pela frente luta contra o rebaixamento

Robinson e Defoe assumirão um elenco em dificuldades, a três pontos de sair da zona de rebaixamento e com apenas duas vitórias em dez jogos na liga. Encerrar a sequência de seis partidas sem vencer é a prioridade imediata do Bromley em sua primeira temporada nesse nível. Os dois treinadores tentarão recuperar suas reputações ao afastar o clube do sul de Londres do risco de rebaixamento.