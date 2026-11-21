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A lenda da NFL Tom Brady retorna ao futebol inglês com a compra de uma participação minoritária no Chelsea, gigante da Premier League. Sete vezes campeão do Super Bowl, ele se junta à estrutura societária da Clearlake Capital e terá uma função de consultoria após sua recente saída do Birmingham City.

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Lenda da NFL investe em clube da Premier League

Brady comprou uma participação minoritária no Chelsea. A lenda da NFL firmou uma parceria com a estrutura societária da Clearlake Capital que atualmente controla o clube da Premier League. Segundo a ESPN, Brady deve atuar como consultor operacional da Clearlake.

No entanto, o ex-quarterback não terá direito a voto no Chelsea. O advogado de defesa Alex Spiro, que faz parte do grupo de proprietários de Brady, ajudou a negociar os detalhes finais do acordo.

Brady troca o Birmingham City pelo Chelsea

O investimento de grande repercussão ocorre poucas semanas depois que Brady deixou sua função no Birmingham City . O americano abriu mão de sua participação de 3,3% no clube da segunda divisão inglesa no início deste mês.

Durante sua passagem pelo St Andrew's, Brady integrou o conselho consultivo por meio de uma parceria com a Knighthead Capital Management. O grupo de proprietários é liderado por seu amigo próximo e parceiro de negócios, Tom Wagner. Agora, Brady voltou sua atenção à elite do futebol inglês. A expectativa é que sua ampla experiência no esporte de alto nível contribua para sua nova função de consultoria em Londres.

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Clearlake Capital consolida controle sobre o Chelsea

Brady chega em um momento de mudanças significativas na direção do Chelsea. Todd Boehly e o coproprietário Mark Walter venderam suas respectivas participações em setembro, dando à Clearlake Capital o controle total do clube.

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Liderada por Behdad Eghbali e Jose E. Feliciano, a empresa de investimentos detinha anteriormente uma participação de 61,5%. Boehly e Walter tinham 12,83% cada, enquanto o filantropo suíço Hansjorg Wyss mantém sua participação igualitária no grupo atual.

O consórcio inicial comprou o Chelsea por 2,5 bilhões de libras em 2022, após a saída de Roman Abramovich, e se comprometeu a investir mais 1,75 bilhão de libras. Relatos recentes sugerem que Boehly e Walter receberam, juntos, 950 milhões de libras pela venda de suas participações, o que avalia o clube em impressionantes 5 bilhões de libras, incluindo as dívidas.

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Um amplo portfólio esportivo global

Brady agora começará seu trabalho de consultoria ao lado da Clearlake enquanto o grupo planeja o futuro comercial e esportivo do clube. Este novo empreendimento dá continuidade à sua rápida expansão na propriedade de equipes esportivas. No início de 2024, os proprietários de franquias da NFL aprovaram por unanimidade sua compra de uma participação minoritária de 5% no Las Vegas Raiders.

Embora não vá determinar as decisões cotidianas do Chelsea, Brady continua sendo um nome valioso para o grupo de proprietários. A atenção agora se volta para a influência que seus conselhos operacionais terão sobre a estratégia de longo prazo do clube.