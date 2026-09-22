A lenda do futebol inglês Gary Lineker criticou duramente a diretoria do Manchester United, responsabilizando o dono do clube, Jim Ratcliffe, pelos problemas que a equipe vem enfrentando, em meio ao início irregular da temporada sob o comando do técnico Michael Carrick.

O Manchester United ocupa a 12ª posição na Premier League após cinco rodadas, com 5 pontos (1 vitória, 2 empates, 2 derrotas), depois de a equipe ter começado ao contrário das expectativas, aumentando a pressão em torno de Carrick e de seu futuro no clube.

Lineker acredita que os problemas do Manchester United começam no topo da pirâmide da diretoria, criticando o papel desempenhado por Ratcliffe desde que adquiriu uma participação minoritária no clube da família Glazer em 2024 e assumiu a responsabilidade pelos aspectos esportivos.

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O jornal alemão Bild reproduziu o que Lineker disse durante o podcast The Rest Is Football: "Quando olho para o Manchester United, vejo problemas que vêm do topo. Preciso parabenizar a família Glazer, porque encontrou alguém pior do que eles para ser responsabilizado, e o trouxe ao topo para receber todas as críticas. Esse é Jim Ratcliffe".

E acrescentou: "Não o vejo como uma pessoa particularmente querida, e a forma como o clube está sendo administrado atualmente torna toda a situação extremamente caótica. Por isso, tiro o chapéu para a família Glazer, porque conseguiu afastar toda a culpa de si mesma".

Ratcliffe foi alvo de críticas dos torcedores do Manchester United no período recente devido a uma série de decisões, entre elas a redução do número de funcionários do clube, já que cerca de 450 vagas foram eliminadas até o fim de 2025 sob sua supervisão, além do aumento dos preços dos ingressos.

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Outra crise surgiu recentemente no setor de base, depois que relatos apontaram o desejo do jovem talento Jay Gabriel, de 15 anos, de deixar o clube, por acreditar que o Manchester United não é mais capaz de acompanhar os grandes clubes europeus na disputa por talentos.

As críticas de Lineker chegam num momento em que o técnico Michael Carrick também enfrenta pressão crescente, após o início irregular da equipe no campeonato, enquanto Ratcliffe segue sendo um dos principais responsáveis pelas decisões esportivas dentro do clube desde que entrou na estrutura de propriedade.