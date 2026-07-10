Lenda da Holanda faz justiça a Mbappé após o confronto contra o Marrocos... e volta suas críticas a Vinícius

Kylian Mbappé recebeu uma nova onda de elogios após liderar a seleção da França à vitória sobre o Marrocos, mas, desta vez, as palavras de elogio vieram acompanhadas de um ataque contundente aos seus críticos, depois que o ex-jogador holandês Rafael van der Vaart afirmou que todos aqueles que duvidaram das habilidades do atacante do Real Madrid agora lhe devem um pedido de desculpas.

Van der Vaart afirmou, durante sua participação no programa da NOS, que aqueles que duvidaram de Mbappé no Real Madrid deveriam sentir vergonha, após a atuação do astro francês na vitória de sua seleção sobre o Marrocos por 2 a 0, apesar de ele ter perdido um pênalti no início da partida.

O ex-jogador da seleção holandesa questionou: “As pessoas não deveriam ter vergonha de terem duvidado de Kylian Mbappé no Real Madrid?”, antes de continuar sua veemente defesa do capitão da seleção francesa.

Van der Vaart mencionou a polêmica em torno do futuro de Mbappé, destacando a existência de uma petição que, segundo relatos, teria sido assinada por cerca de 97 milhões de pessoas, exigindo sua saída do Real Madrid.

Ele acrescentou, em declarações que geraram polêmica — em uma alusão que parecia dirigida ao brasileiro Vinícius Júnior —: “São esses que deveriam ter vergonha. E se há um jogador de quem devemos nos livrar, é ele”.

Ele afirmou que Mbappé continua sendo o melhor do mundo, explicando: “Mbappé é simplesmente o melhor. Quando você chega a esse nível, não precisa treinar para cobrar pênaltis. E se não acreditarem nisso, vejam o que aconteceu com Lionel Messi”, em referência ao pênalti que o capitão da Argentina perdeu contra a seleção do Egito.

Apesar de defender com unhas e dentes o astro do Real Madrid, Van der Vaart reconheceu que Mbappé não jogou seu melhor durante a partida, mas ressaltou que os grandes jogadores fazem a diferença mesmo nos dias em que não mostram seu melhor desempenho.

O lenda da Holanda disse, em declarações publicadas pelo jornal “Mundo Deportivo”: “Ele fez uma partida muito medíocre. Perdeu várias chances, mas, mesmo assim, marcou um gol maravilhoso. Isso é realmente impressionante”.

Ele concluiu elogiando o enorme potencial físico do astro francês, dizendo: “Ele é incrivelmente rápido. Sinto que, mesmo que continue jogando até os 41 anos, ele ainda manterá a mesma velocidade”.