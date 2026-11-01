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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Lenda da França revela o erro fatal de Mbappé na disputa pela Bola de Ouro

Racing Santander x Real Madrid
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B. Lizarazu
K. Mbappe
Espanha
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A polêmica em torno do prêmio da Bola de Ouro continua na França, depois que seu maior astro, Kylian Mbappé, perdeu o troféu por uma diferença de 28 pontos para Harry Kane.

O ex-astro da seleção francesa Bixente Lizarazu analisou, no canal Téléfoot, o motivo pelo qual Mbappé ficou em segundo lugar, apontando as razões que talvez o tenham feito perder os poucos votos de que precisava para conquistar a Bola de Ouro.

Ele declarou: "Ele nos proporcionou uma Copa do Mundo magnífica; eu achava que ele era um líder firme da seleção francesa, carregando uma mensagem forte para o grupo. Mas, depois disso, com a Bola de Ouro, ele perdeu completamente o controle. Eu não gostei nem um pouco disso".

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E prosseguiu: "Ele se desviou para uma postura individualista em excesso, carente de humildade, focada em se autopromover e que ignora os outros de certa forma. Ele deu a impressão de ser o único importante e de que mais ninguém existia. Isso o prejudicou? Não creio, porque, no final das contas, a decisão estava nas mãos de 100 jornalistas de 100 países".

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O ex-astro campeão da Copa do Mundo de 1998 acrescentou: "Mbappé precisa agora voltar à seleção francesa com foco no trabalho coletivo. Porque, aconteça o que acontecer, são os valores de grupo que levarão a França à vitória. E ele vem de um período em que não conquistou nenhum título com seus clubes ou suas seleções nacionais."

E o deixou com uma última reflexão para o futuro, ao dizer, segundo o que foi divulgado pelo jornal Marca: "Você pode marcar muitos gols, mas precisa ajudar sua equipe a vencer. Isso é o mais importante".

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