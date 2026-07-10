Lenda da França expõe jogadores de Portugal: Ronaldo foi vítima de uma conspiração silenciosa

Cristiano Ronaldo se destacou como um dos nomes mais em evidência na Copa do Mundo, apesar da amarga eliminação da seleção de seu país, Portugal, diante da Espanha, nas oitavas de final.

E Ronaldo provou claramente, durante os minutos em que esteve em campo, que ainda é capaz de atuar no mais alto nível, gerando uma enxurrada de elogios no meio esportivo mundial.

Mas, desta vez, os elogios não foram meros comentários passageiros; transformaram-se em um ataque contundente contra os jogadores de Portugal, por parte do ex-jogador francês Yuri Gorkayev.

O jornal “As” publicou as declarações de Gorkayev à rádio RMC, nas quais ele acusou os jogadores de Portugal de boicotarem Ronaldo dentro do campo.

O ex-jogador da seleção francesa afirmou: “Quando se decide convocar um jogador do calibre de Ronaldo, a estratégia tática da equipe deve ser totalmente construída para atendê-lo, o que não vimos de forma alguma neste torneio”.

E continuou: “Ficou claro que o ‘Don’ sofreu um boicote deliberado e uma conspiração silenciosa por parte de seus companheiros; ninguém lhe deu passes decisivos, e ele foi privado de estar em posições ideais de ataque”.

E enfatizou: “Todos sabem quem é Cristiano, e o estilo que ele adota há muitos anos não mudou. O que esperavam dele, então? Esperavam que ele mudasse repentinamente sua essência como jogador? A equação é muito simples: ou não o convocam de cara, ou constroem o sistema em torno dele, caso decidam escalá-lo”.

As críticas de Gorkayev não se limitaram ao aspecto tático, mas se estenderam ao lado psicológico e à personalidade da equipe, onde ele apontou a existência de tentativas injustas de atribuir sozinho a Ronaldo o fardo do fracasso.

Ele enfatizou: “O que não me agradou na seleção de Portugal, apesar de todo o talento que possui, é que todos pareciam estar transferindo a responsabilidade para Cristiano. Em determinado momento, Vitinha, Bruno Fernandes e o restante dos jogadores também deveriam ter assumido suas responsabilidades. Não dá para ficar esperando que Cristiano faça tudo. Ele não é o único que deve fazer a diferença.”