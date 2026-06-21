Lenda da Arábia Saudita: Donis causou pânico entre os jogadores da Espanha

Hussein Abdul Ghani, lenda da seleção saudita, atribuiu ao técnico grego Georgios Donis a responsabilidade pela pesada derrota para a Espanha, afirmando que a maneira como ele conduziu a partida transmitiu mensagens negativas aos jogadores e contribuiu para que eles tivessem um desempenho medíocre.

Abdelghani disse durante sua participação no programa “Nadina”: “Fiquei surpreso com a maneira como a seleção começou a partida, pois jogar com três ou cinco defensores em confrontos como esse passa uma mensagem direta aos jogadores de que o objetivo é fechar os espaços e sair com o menor prejuízo possível”.

E acrescentou: “Na minha opinião, o tipo de treinos que a seleção realizou entre as partidas contra o Uruguai e a Espanha concentrou-se fortemente nos aspectos defensivos e na preservação do placar, e isso se refletiu claramente em campo. Não vi nenhuma jogada ofensiva ou estratégia que ajudasse a equipe a sair com a bola ou a ameaçar o adversário”.

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Ele explicou que o maior problema foi a derrota na disputa pelo meio-campo, dizendo: “Todos sabem que a verdadeira força da Espanha começa no meio-campo; no entanto, concedemos a eles superioridade numérica na zona mais importante do campo. A seleção espanhola vem apostando há anos no domínio, na posse de bola e nos movimentos entre as linhas, mas facilitamos muito a tarefa deles”.

E continuou: “Se observarmos os gols e as chances criadas pela seleção espanhola, veremos que ela esteve em vantagem numérica na maior parte do jogo, enquanto os jogadores da seleção saudita corriam atrás da bola sem uma organização clara; por isso, o que aconteceu não foi uma surpresa para mim”.

Abdul Ghani afirmou que Donis assume total responsabilidade técnica, acrescentando: “Eu sabia que a Espanha era favorita à vitória, mas a seleção saudita ainda tinha uma segunda chance no torneio, especialmente após o empate com o Uruguai; por isso, não entendi o motivo de toda essa cautela e receio desde o início”.

Ele acrescentou: “Se fosse a última partida da chave ou uma partida decisiva, talvez fosse possível entender essa abordagem, mas seria possível buscar soluções diferentes, especialmente no meio-campo, em vez de apenas aumentar o número de defensores”.

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O lenda da Seleção Verde enfatizou que o problema não está tanto nos nomes, mas sim na organização, explicando: “Alguns acham que jogar com cinco defensores significa defender melhor, mas a verdadeira defesa começa pela organização, pelo movimento coletivo e pelo fechamento de espaços, e não apenas pelo aumento do número de jogadores na linha defensiva”.

E continuou: “Fiquei muito surpreso com o estado de tensão que os jogadores demonstravam. Ficou claro que havia uma grande confusão; quando a bola chega ao jogador, ele não sabe o que fazer com ela e, com o repetir dos erros, perde a confiança em si mesmo e dá ao adversário uma vantagem psicológica e técnica”.

Abdelghani concluiu suas declarações enfatizando que o medo se transferiu da comissão técnica para os jogadores, dizendo: “Ficou claro para mim que o técnico estava preocupado com a partida de forma exagerada, seja na forma de preparação, na quantidade de reuniões ou nas instruções. Essas coisas chegam diretamente aos jogadores, pois o jogador percebe a personalidade do técnico antes da partida. Acredito que o que aconteceu deve servir de lição importante para todos antes do próximo confronto”.