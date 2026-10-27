Lothar Matthäus, lenda do futebol alemão, revelou sua opinião sobre a colocação do astro do Bayern de Munique Michael Olise na lista da Bola de Ouro de 2026.

Olise compareceu à cerimônia realizada em Londres na última segunda-feira para apoiar seu companheiro Harry Kane, que foi coroado com o Ballon d'Or, devolvendo o prêmio ao clube bávaro após uma espera de 45 anos.

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Michael Olise ficou em nono lugar, após uma temporada excepcional com o time bávaro e com a seleção da França. Muitos torcedores do Bayern de Munique talvez tenham achado que o ponta francês merecia uma posição melhor, mas Lothar Matthäus acredita que sua colocação foi justa, considerando a força da concorrência.

Matthäus escreveu em um artigo no site da Sky Alemanha, reproduzido pelo Yahoo Sport: "O nono lugar de Olise é algo justo".

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E acrescentou: "É preciso olhar para os nomes dos jogadores que ficaram à frente dele no ranking, como Rodri, Ousmane Dembélé e Erling Haaland. De modo geral, foi uma excelente votação. Parabenizo todos os que organizaram o processo e tomaram as decisões".

O ex-astro da seleção alemã acredita que Harry Kane mereceu o prêmio, pois escreveu: "Fico feliz por todos que recebem um prêmio, mas acredito que Harry Kane é o jogador que mereceu a Bola de Ouro mais do que qualquer outra pessoa".

E esclareceu: "Este prêmio representa um reconhecimento a um jogador que apresentou níveis constantes ao longo de toda uma temporada, encantou as torcidas e foi um exemplo a ser seguido".