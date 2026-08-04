Lembranças de Krevin Großkreutz: Jürgen Klopp encontrou seu jogador ideal para o problema de Kimmich?

No dia 24 de julho, aconteceu: sob enorme atenção da imprensa, Jürgen Klopp foi apresentado como novo técnico da seleção alemã. A desastrosa Copa do Mundo sob seu antecessor Julian Nagelsmann, com a queda nos 16 avos de final contra o Paraguai, deveria ser rapidamente deixada para trás, Klopp esbanjou confiança e anunciou que queria recolocar nos trilhos não apenas a seleção, mas talvez até o país inteiro. Para isso, na visão dele, será necessário um esforço conjunto - e ideias novas para a equipe da DFB, que nos grandes torneios decepcionou duramente na maioria das vezes nos últimos tempos. "Tenho 57 jogadores de linha que estou observando", revelou Klopp - e um deles certamente deve ser Philipp Treu.

Isso porque o jogador de 25 anos do Freiburg não deve ser particularmente interessante para o novo técnico da seleção apenas por causa da posição: Treu construiu sua carreira passo a passo, com cuidado, e hoje é titular absoluto no Sport-Club, que na próxima temporada estará em competição internacional pela segunda vez consecutiva. Na temporada passada, a campanha europeia levou o Freiburg de Treu até a final da Liga Europa contra o Aston Villa. Treu tem qualidade para ser, no mínimo, um forte candidato à seleção da DFB - e ele é lateral-direito. Ou seja, atua exatamente em uma das posições que mais deram dor de cabeça aos técnicos da seleção no passado recente.

"Não temos tantas opções na posição de lateral nas pontas na Alemanha", avaliou Treu no kicker, fazendo uma leitura realista da concorrência. A oferta muito limitada fez com que Julian Nagelsmann voltasse a deslocar Joshua Kimmich para a lateral direita, embora o vice-capitão da DFB atue no Bayern de Munique exclusivamente como volante. Quando contra o Paraguai a coisa enfim não funcionou, Kimmich foi tirado do posto e deslocado para o centro, onde torcedores, companheiros e especialistas de qualquer forma preferem vê-lo.

Por causa da falta de opções para a lateral direita, isso antes não era possível na visão de Nagelsmann - mas exatamente essa alternativa pode agora surgir para Jürgen Klopp com Philipp Treu. "Não é segredo que seria um sonho para mim um dia entrar em campo com a águia no peito", admitiu Treu à Sky.

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Nesse aspecto, o jogador do Freiburg lembra, de certa forma, um antigo pupilo do BVB que Klopp ajudou a projetar: Kevin Großkreutz. Quando foi preciso, na temporada 2013/14 do Dortmund, ele, que era originalmente um jogador ofensivo, passou de repente a atuar na lateral direita e foi tão bem que chegou até a ser convocado para a Copa do Mundo no Brasil, embora no torneio não tenha sido utilizado pelo técnico Jogi Löw. Com muita entrega, corrida incansável e forte físico, não foi apenas Großkreutz que brilhou com Klopp no time aurinegro, mas também Philipp Treu no ano passado pelo Sport-Club. Características que, ao que tudo indica, o novo técnico da seleção valoriza muito nessa posição.

Philipp Treu: "Sei que ainda me falta um pedaço para chegar à seleção"

"Sei que ainda me falta um pedaço para chegar à seleção", disse Treu no fim de março ao kicker, mas nesse meio-tempo a distância já deve ter diminuído. Há três anos e meio, vestir a camisa com a águia no peito ainda era um sonho quase inalcançável para Treu: como capitão, ele até jogava pelo Sport-Club - mas apenas pelo time B na 3. Liga.

Quando no verão de 2023 chegou a hora de decidir seu futuro, Treu optou por não subir para o elenco da Bundesliga como jogador de complemento, com pouca perspectiva de minutos, e sim por sair: por 500 mil euros, transferiu-se para o St. Pauli, da 2. Bundesliga. O passo seguinte rumo ao topo, bem pensado, escolhido com cautela. Com o clube de Hamburgo, subiu imediatamente e ainda disputou a temporada 2024/25 na Bundesliga, em que o St. Pauli garantiu a permanência.

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Como jogador de Bundesliga, em 2025 veio o próximo passo - e ele o levou de volta a Freiburg. "Philipp teve uma evolução fantástica e estamos muito felizes com seu retorno", disse o diretor esportivo do SCF, Klemens Hartenbach. Pelo jogador formado nas categorias de base do clube, o Freiburg colocou na mesa 5,5 milhões de euros, 11 vezes a quantia que havia recebido por ele dois anos antes. O investimento se provaria compensador, pois o valor de mercado do jogador de 25 anos já chegou a 15 milhões de euros. "Fico extremamente feliz com a forma como as coisas aconteceram nos últimos meses, mas continuo com fome", disse Treu ao kicker.

E é exatamente essa fome que o novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, quer ver em seus jogadores, como o passado mostrou mais do que claramente. A partir de agora, isso não deve ser diferente na seleção. Como Philipp Treu ainda pode resolver o problema da lateral direita, não seria nenhuma grande surpresa se em setembro ele pudesse dar o próximo passo e realizar seu sonho de atuar pela equipe da DFB. Então Jürgen Klopp convocará seu elenco de 26 jogadores para os próximos compromissos da Liga das Nações - e Philipp Treu é um forte candidato a uma das vagas.