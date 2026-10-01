"Uau, que goleiro", elogiou Klopp antes da partida na Allianz Arena, em Munique, ao ZDF sobre as qualidades de Urbig - e depois contou que ele já havia chamado sua atenção alguns anos atrás como goleiro da segunda divisão.

"Eu sabia que ele estava no Fürth, mas não exatamente por quê. Tivemos um amistoso de pré-temporada com o Liverpool contra o Fürth e, depois, meu então treinador de goleiros disse na hora: 'Esse garoto é muito interessante'", lembrou Klopp sobre um quase vexame em amistoso com os Reds na pré-temporada de verão de 2023.

Urbig, então com apenas 19 anos, havia acabado de ser emprestado pelo 1. FC Köln ao time da segunda divisão Greuther Fürth e, apesar de ter sofrido quatro gols, evidentemente foi muito bem no teste contra o poderoso Liverpool. O Fürth quase venceu o duelo contra os ingleses, então treinados por Klopp, e estava ganhando por 4 a 3 pouco antes do fim. Aos 89 minutos, porém, o astro Mohamed Salah, que deixou Anfield Road neste verão rumo ao Trabzonspor, ainda marcou o gol que decretou o empate em 4 a 4.

O que mais interessa Jürgen Klopp em Jonas Urbig?

"Ontem viemos de carro para a coletiva, passamos duas horas juntos no carro: agora já sabemos tudo um sobre o outro. Não teve nada ali que eu não quisesse saber", revelou Klopp, dizendo que pôde conhecer melhor Urbig durante a viagem de carro em comum até Munique, local da partida, na quarta-feira. "De onde ele vem? Quem é esse garoto?", foram coisas que lhe interessaram, explicou o técnico da seleção alemã. "O goleiro eu já via todos os dias nos treinos, e é muito mais interessante saber que tipo de cara está por trás disso."

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Depois do ano por empréstimo em Fürth, Urbig voltou em 2024 ao seu clube formador, o Köln, e inicialmente se tornou o número 1 da equipe, então na segunda divisão, da cidade da catedral. Após alguns meses, porém, acabou perdendo a posição para Marvin Schwäbe, e no início de 2025 veio a transferência para o Bayern. Desde então, o jogador de 23 anos vem sendo preparado como sucessor de Manuel Neuer e recebe minutos em campo com frequência; na temporada em curso, já entrou em ação duas vezes. Caso Neuer encerre a carreira no próximo verão, Urbig está previsto como o novo camisa 1 do recordista alemão.

Depois de ter sido chamado pela primeira vez para a seleção principal pouco antes da Copa do Mundo de 2026 pelo ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann, o sucessor de Nagelsmann, Klopp, também convocou o goleiro reserva do FCB. No duelo com a Sérvia, Urbig atuou pela primeira vez como goleiro da seleção da Alemanha.