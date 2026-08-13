Niko Kovac e Maximilian Beier conversam com frequência, algo que o jogador da seleção alemã já revelou há mais tempo. E também mencionou que o treinador do Borussia Dortmund o "tornou melhor".

Sob o comando do croata, Beier disputou até agora 63 partidas. Com nenhum outro técnico o jogador de 23 anos fez mais jogos oficiais em sua carreira. Nesse período, os números mostram 16 gols e 14 assistências - marcas fortes.

Agora, no passado recente, de acordo com o Ruhr Nachrichten, teria havido outra conversa entre Beier e Kovac. Com um resultado que também pôde ser visto nas duas aparições de Beier em amistosos nesta pré-temporada de verão contra o FC Tokyo (1:0) e o FC Arsenal (3:2): Kovac planeja usar Beier como ala pela esquerda ou pela direita, que sem a bola completa a linha de cinco.

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Niko Kovac planeja usar Maximilian Beier no BVB como ala

Esse papel, na época exclusivamente pelo lado esquerdo, Beier já exerceu em quatro dos últimos seis jogos da Bundesliga da temporada passada. Beier teve atuações sólidas nessa posição, sem oscilações muito grandes para cima ou para baixo. Foram duas assistências e um gol nesses quatro jogos.

Que a ideia seja seguir assim é, por parte de Kovac, uma escolha ao mesmo tempo notável e questionável. Não dá para dizer que Beier ficará especialmente satisfeito com isso. "Desde que me entendo por gente, sempre joguei mais à frente, e é ali que eu simplesmente me sinto mais confortável", disse Beier durante a viagem do BVB à Ásia. Mas ele iniciou sua declaração com a frase protocolar: "Também gosto muito de jogar mais atrás pela esquerda ou pela direita, ainda não tantas vezes, mas também poderia jogar ali."

Se depender de Kovac, ao que tudo indica Beier pode esquecer o modo condicional: provavelmente terá de se acostumar com a ala. O treinador de 54 anos gosta da ética de trabalho e da flexibilidade de Beier. "Ele é um dos pilares da nossa equipe. Alguém que pode ocupar várias posições. Maxi é um jogador que coloca o próprio eu em segundo plano. Ele quer ajudar a equipe e também já provou que pode atuar muito bem tanto na frente quanto pelos lados. Sei que Maxi vai dar tudo de si, independentemente de onde jogar."

Quais são os pontos fortes de Maximilian Beier?

Esse deve ser o ponto decisivo tanto para o treinador quanto para o "destino" de Beier: a enorme intensidade dele nas duas fases do jogo. No entanto, essa força acaba se tornando uma desvantagem para o ex-jogador do Hoffenheim se, por causa dela, ele passar a não ser escalado onde, pelo seu perfil, realmente deveria jogar: em uma posição central no ataque.

"No meu caso, ali só tinha um número: o dez", disse Beier há muitos meses. Ele se referia a um papel que Kovac distribuiu aos jogadores depois de assumir o cargo. Nele, cada um deveria escrever sua posição favorita. Numa dupla de ataque ou como segundo atacante central, além das meias-posições atrás do homem de referência Serhou Guirassy: é assim que Beier se vê.

Ao mandá-lo para o lado do campo, Kovac faz com que as trajetórias de corrida de Beier comecem de uma posição-base muito recuada. Com isso, tira dele suas forças habituais, porque ali ele fica distante demais do gol adversário. Seu arranque dinâmico em profundidade, o ataque aos espaços dentro da área e sua capacidade de finalização não conseguem, assim, aparecer da melhor forma.

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Por que Maximilian Beier não é um ala

Essas qualidades ficam evidentes rapidamente, mas outro grande ponto forte de Beier aparece de forma mais discreta: sua alta compreensão do jogo. Beier faz muitas movimentações inteligentes, e especialmente seu comportamento de pressão no pressing é excelente. Ele tem ótima noção de espaço, bom posicionamento e atua sempre de maneira muito útil para a equipe.

Já em relação ao perfil exigido de um ala, Beier mal se aproxima. No recuo, ele já mostrou deficiências táticas e defensivas, o que não surpreende quando se foi formado como atacante, como é o caso dele. Características específicas da posição, como boa cobertura defensiva, posicionamento na linha e alta qualidade nos cruzamentos a partir de zonas mais recuadas, não fazem parte do repertório de Beier.

O fato de Beier não ser nem um jogador capaz de dar amplitude ao jogo nem um driblador de um contra um já podia ser visto apenas por suas próprias ações como ala. Isso porque, ali, Beier sempre tenta puxar para dentro e encontrar um caminho para o centro. É para lá que ele quer e deve ir, porque ali está, de certa forma, seu ambiente natural. Ele sabe que no centro tem maiores chances de protagonizar ações bem-sucedidas.

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A forma como Niko Kovac usa Maximilian Beier lembra Thomas Müller

Assim como Thomas Müller no Bayern de Munique naquele tempo, Beier é um intérprete de espaços. Ele lê as situações rapidamente, reconhece quando um passe no entrelinhas seria possível ou quando o jogo poderia ser acelerado. Com esses movimentos e corridas, ele se oferece para receber a bola ou prende os adversários para abrir espaço aos companheiros. Tudo isso perde variedade quando Kovac utiliza Beier como ala invertido.

Müller, aliás, entrou em campo 60 vezes sob o comando dele em Munique. Em 19 dessas partidas, ele escalou o ídolo do Bayern como ponta-direita no 4-3-3. A posição de segundo atacante ou de camisa 10 livre, que Müller interpretou de forma brilhante antes e depois disso, Kovac havia abolido. Aberto pelo lado, os pontos fortes de Müller acabaram se perdendo, porque lhe faltavam velocidade e capacidade no drible. Por isso, Müller passou a ficar cada vez mais no banco sob o comando de Kovac no recordista de títulos alemão, o que levou à lendária frase do "quebra-galho" e ao evidente rompimento entre treinador e jogador.

Tirando a componente interpessoal, a situação de Beier não é tão diferente. Kovac sacrifica os instintos individuais dele em nome da própria fidelidade ao sistema e, com isso, satisfaz sua necessidade defensiva. Recompensa seu espírito coletivo com tarefas especiais fora de posição. O fato de Beier aceitar isso sem reclamar honra seu caráter. Taticamente, porém, a ideia de Kovac segue sendo um caminho equivocado.