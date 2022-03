Lembra do Torreira? Uruguaio perde dente e fica até o final em empate da Fiorentina

Lucas Torreira sem dúvidas foi o nome do jogo que terminou com o empate entre Inter de Milão e Fiorentina - para o bem e para o mal. Além de ter feito o gol dos visitantes, que abriu o placar do jogo, o uruguaio ainda perdeu um dente, o que não foi o suficiente para tirá-lo da partida.

Um empate com a Inter de Milão, fora de casa, nessa altura do campeonato é um resultado que os torcedores da Fiorentina não vão reclamar, mas também não parece ser aquele jogo que vão querer lembrar por muito tempo. No entanto, para um dos jogadores da equipe, a partida vai ficar marcada por muito tempo.

Emprestado pelo Arsenal desde o começo da atual temporada, Lucas Torreira já havia balançado as redes pela Fiorentina em outras três oportunidades - todas pela Serie A -, no entanto, o seu quarto gol com a camisa roxa tem potencial para ficar ainda mais em sua memória. Após o tento, o uruguaio levou uma pancada no rosto, que não parecia ser séria, até que ele voltou ao gramado com um algodão na boca.Em certa altura, o algodão caiu e revelou que, na verdade, a pancada havia feito um dos dentes da frente de Torreira cair.

Mais artigos abaixo

Em imagens recuperadas durante a transmissão oficial do jogo, mostram o momento em que o meio-campista caminha calmamente até a beirada do campo, onde pega o algodão e entrega o dente a um membro da comissão técnica da Inter.

Sorteado para realizar o antidoping após o empate contra a Inter, o meio-campista ainda brincou com a situação ao postar uma foto com a legenda “+ 1 [ponto], - 1 [dente].

O resultado manteve a Fiorentina fora da zona de classificação para competições internacionais. A Viola ocupa a oitava colocação do Italiano, com 47 pontos conquistados, restando apenas mais nove jogos para o final da temporada.