Lembra do Karius? Goleiro vai se reapresentar ao Liverpool enquanto tem futuro indefinido

Goleiro foi deixado de lado pela clube inglês após erro na final da Champions em 2018

Três anos depois do episódio que selou sua saída do Liverpool, o goleiro Loris Karius se prepara para retornar ao clube inglês. O alemão ficou marcado pela falha na final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid.

Desde então, o camisa 1 teve passagens por Galatasaray e mais recentemente Union Berlin, ambas por empréstimo, onde não chegou a se firmar. Com o fim do contrato, Karius se reapresenta ao time de Jurgen Klopp em 12 de julho.

“Por enquanto, posso dizer que retorno ao Liverpool em julho. São muitas coisas acontecendo, com a Euro e a pandemia, então a janela de transferências deve se movimentar mais para frente. Vou deixar as possibilidades em aberto e tomar a melhor decisão”, disse Karius ao Bild.

Frustrado pelas poucas chances no clube alemão, o goleiro ressaltou que faz questão de ir para uma equipe onde possa ser importante.

“É importante ir para um time onde me encaixo. O clube tem que estar preparado, assim como o treinador. A última temporada me mostrou que temos que conversar muito antes de qualquer decisão, e que devo confiar na minha intuição.

Com mais um ano de contrato com o Liverpool, esta pode também ser a última chance do goleiro de 28 anos para provar o seu valor e talvez até conseguir uma vaga na equipe inglesa.