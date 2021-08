Lembra do Centurión? Ex-atacante do São Paulo explode contra juiz e ameaça: "Vou te pegar"

Em jogo de 0 a 0 contra o Atlético Tucumán, o atleta do Vélez se irritou ao ser expulso e levou discussão até o vestiário

Na última segunda-feira (02), em jogo válido pelo Campeonato Argentino, Atlético Tucumán e Vélez empataram em 0 a 0. O futebol em si não teve tanto destaque. O duelo foi marcado mesmo pela raiva de Ricardo Centurión, ex-atacante do São Paulo, que ao ser expulso, realizou diversas ofensas ao árbitro Andrés Merlos.

Já depois de decretado o fim de jogo, Centurión foi seguido pelo árbitro, que mostrou o cartão vermelho. Em seguida, o jogador se voltou revoltado ao juiz, o ofendendo de diversas maneiras. O goleiro Lucas Hoyos teve que segurá-lo durante a saída do campo.

No caminho do vestiário, Centurión, ainda enfurecido, continuou gritando e realizando ameaças.

"Moro em Avellaneda, seu filho da p... Sou da zona sul, de Avellaneda. Vou te pegar!", disse o argentino, acrescentando mais palavrões em espanhol.

Segundo o jornal Olé, da Argentina, o jogador deverá ser julgado com base no relatório do juiz Andrés Merlos.

Centurión passou por irritações em outros jogos

No 0 a 0 entre Vélez e Defensa y Justicia, no último dia 28 de julho, Centurión foi substituido aos 20 minutos do segundo tempo.

O jogador não gostou da troca e saiu irritado do campo, cumprimentando seu substituto e caminhando em direção a arquibancada, de cabeça baixa, sem falar com mais ninguém.

A fase do Vélez pode colaborar para a falta de paciência de Centurión, já que o time vem de uma má sequência de cinco jogos sem vitórias, além ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores para o Barcelona, do Equador.