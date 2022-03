Lembra do Caio Henrique? Ex-Fluminense admite jogar pela Espanha: "futebol é de oportunidades"

Com passagem pelo Fluminense no futebol brasileiro, Caio Henrique tem ganhado cada vez mais destaque como titular no Monaco, da França. Formado no Santos, mas revelado pelo Atlético de Madrid, o lateral já acumula dez assistências nesta temporada, marcando seu alto nível no time francês.

O brasileiro encontrou seu melhor nível na França e, mesmo assim, não tira de vista uma vaga na seleção brasileira ou até mesmo na seleção espanhola para a próxima Copa do Mundo, conforme ele contou em uma entrevista exclusiva à GOAL.

Contratado com apenas 18 anos pelo Atlético de Madrid em 2016, Caio Henrique estreou com a camisa do time espanhol alguns meses depois, pela Copa do Rei, antes de ser emprestado para o futebol brasileiro para ganhar mais experiência.

Aqui, ele atuou pelo Paraná, Fluminense e Grêmio. Mesmo assim, o brasileiro não teve a oportunidade de jogar mais pelo time de La Liga. Assim, o Monaco chegou a um acordo em agosto de 2020 pelo jogador brasileiro, que assinou por cinco temporadas.

Na entrevista para a GOAL, o lateral destacou seu atual momento pelo Monaco, da França: "Obviamente, estou muito feliz com o momento que estou passando em nível pessoal. É muito bom poder ajudar meus companheiros e a equipe a ganhar jogos. Eu trabalho muito."

"Eu realmente tento prestar atenção nos mínimos detalhes, fazer o meu melhor nos treinos para progredir. É um prazer poder ajudar a equipe, o clube e acima de tudo viver este momento."

O lateral ainda apontou algumas diferenças entre o futebol disputado no Brasil e na Europa: "Acho que a comparação não é só com o Brasil, mas com o futebol sul-americano. Você percebe que o ritmo de jogo é um pouco mais lento e que há mais espaço nos países sul-americanos."

"Na França, e em todos os lugares na Europa, enfrentamos jogadores que são muito mais rápidos. A intensidade do jogo é maior. Eu diria que você percebe a diferença."

Questionado sobre seu futuro na seleção brasileira, especialmente para uma disputa de Copa do Mundo, o lateral revelou sonhar um dia vestir a camisa da seleção principal: "Claro, está na minha cabeça. Agora eu diria que estou muito tranquilo com isso, porque se eu continuar tendo grandes atuações, se eu continuar ajudando meus companheiros do Monaco, tenho certeza de que mais cedo ou mais tarde terei minha oportunidade."

"É verdade que a Copa do Mundo está cada vez mais próxima. Acho que como jogador profissional você sempre tem que estar preparado para qualquer eventualidade."

Para completar, o lateral que revelou que está disposto a aproveitar uma oportunidade se for chamado pela seleção espanhola: "Somos jogadores profissionais. Não vou esconder que gosto muito da Espanha, país onde vivi vários anos. Tive grandes experiências lá, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e eu diria que isso faz parte do futebol."

"Se eu tiver a oportunidade de jogar pela Espanha, eu consideraria isso porque futebol é sobre oportunidade."