Lembra do Burofax? Documento de Messi ao Barcelona tem conteúdo revelado

O craque argentino tentou, sem sucesso, deixar o clube catalão no verão europeu de 2020

O famoso burofax de Lionel Messi foi um dos assuntos mais comentados do mundo em agosto de 2020. O documento com nome curioso chamou a atenção dos fãs de futebol pois o craque argentino estava formalizando ali seu desejo de deixar o Barcelona naquele momento. Um ano depois, o documento foi revelado.

Messi expressou sua vontade de deixar o Camp Nou após a derrota do Barça diante do Bayern de Munique por 8 a 2 na Liga dos Campeões de 2019/20. O craque acreditava que poderia utilizar uma cláusula no contrato para sair do clube de graça, mesmo ainda tendo um ano de contrato na Catalunha.

O jornal espanhol Mundo Deportivo conseguiu acesso ao burofax, datado no dia 24 de agosto de 2020, nove dias depois da goleada para os alemães. O contrato de Messi previa que ele poderia pedir para deixar o clube até o dia 10 de junho de 2020 - data prévia do fim da temporada. Embora já passado da validade, o argumento do argentino era de que o fim da campanha de 2019/20 foi adiado pela pandemia de coronavírus e a cláusula ainda era válida.

“Entendo que o prazo do direito de rescisão unilateral sem justa causa regulado pela referida cláusula deve ser interpretado de acordo com as circunstâncias excepcionais em que ocorreu a temporada de competições de futebol 2019/20, em razão do estado de emergência e do situação de força maior decorrente da pandemia de Covid-19”, dizia o burofax.

“Devido a estas circunstâncias excepcionais, a temporada de competições 2019/20 terminou ontem, sem prejuízo do facto de, para a nossa equipe, esta final ter ocorrido no dia 15 de agosto, altura em que regressamos a Barcelona após a nossa eliminação da Liga dos Campeões na noite de 14 de agosto".

"Em qualquer caso, no prazo de 10 dias após o término da temporada de competição, e assim cumprindo o prazo acordado para o exercício da referida cláusula 3.1. De acordo com o contrato material do nosso acordo, que deve ser interpretado de acordo com o excepcional circunstâncias da época 2019/20, exerço o meu direito de rescindir o contrato com efeitos a partir de 30 de agosto de 2020, com as consequências previstas na referida estipulação 3.1.”

A tentativa de Messi não deu certo e ele ficou no Barcelona na temporada 2020/21, como o próprio havia anunciado em entrevista exclusiva à Goal. O argentino deixou o Camp Nou apenas em 2021, quando trocou o Barça pelo PSG.