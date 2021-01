Lembra dele? Lucas Piazon deve deixar Chelsea após nove anos e sete empréstimos

Cotado como joia no São Paulo e vendido para os Blues com 17 anos, o atacante deve finalmente deixar Stamford Bridge

E Lucas Piazon finalmente deixará o . Após nove anos, o atacante brasileiro teve o seu empréstimo com o Rio Ave encerrado prematuramente, já que deve ser negociado em definitivo pelo time londrino.

Segundo fontes da Goal, três times estariam interessados no futebol do jogador, que tem mais seis meses de contrato com os Blues. Assim, após ser emprestado sete vezes pela equipe inglesa, o atleta finalmente poderá escolher seu próximo time.

Contratado em 2012 pelo Chelsea por cinco milhões de euros (na época, R$ 14 milhões), o atacante era cotado no São Paulo como uma das joias do recém-criado CT de Cotia. O jovem, porém, forçou para ser negociado com os ingleses e saiu com 17 anos em busca do sonho europeu.

Titular absoluto no Rio Ave, Piazon finalmente parecia ter encontrado uma consistência na equipe portuguesa. Negociado como "próximo Kaká", não chegou a fazer mais do que três jogos pelos Blues, todos eles em sua primeira temporada, em 2012-13.

Depois de um primeiro ano positivo, onde foi nomeado o "jogador jovem do ano no Chelsea", o atacante começou a ser emprestado, sem conseguir alcançar espaço nos profissionais. Passou por Málaga, Vitesse-HOL, , Reading, , e Rio Ave. Até teve sucesso em boa parte dos empréstimos, principalmente Vitesse, Fulham e Rio Ave, mas não foi aproveitado em Stamford Bridge.

Agora, com a equipe inglesa precisando reduzir o número de jogadores sub-23, Lucas Piazon deve viver seus últimos dias como jogador dos Blues.

Há nove anos no Chelsea, o brasileiro provavelmente passou mais tempo em Stamford Bridge do que muitos ídolos permaneceram em seus clubes. Agora, pode retornar ao Brasil ou ficar na Europa. Um novo começo, finalmente, para o atacante.