A ambição do Marrocos em sediar a Copa do Mundo deixou de se limitar à organização das partidas do torneio e à preparação dos estádios para receber as seleções e as torcidas, transformando-se em um amplo projeto de desenvolvimento que visa redesenhar o mapa da infraestrutura e do transporte e ampliar o círculo de benefícios para abranger diferentes regiões do reino, no âmbito de preparativos excepcionais para sediar a edição de 2030.

Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, afirmou que os esforços do reino para organizar a Copa do Mundo se baseiam em um acúmulo histórico e em um longo percurso de desenvolvimento que teve início no final da década de 1990, antes de ser coroado com a conquista da honra de organizar a edição de 2030.

Lekjaa esclareceu, em declarações divulgadas pelo site marroquino "Hespress", que a próxima edição do Mundial carrega um caráter excepcional, por celebrar o centenário do início do torneio, ao ser organizada em dois continentes e três países, destacando que o Marrocos representará o continente africano nesse evento mundial.

O presidente da Federação Marroquina revelou a inclusão de 38 locais para hospedagem das seleções no caderno de encargos do torneio, em um passo que supera o conceito tradicional que restringe os locais de hospedagem das equipes às cidades-sede das partidas e abre espaço para uma distribuição mais ampla dos ganhos associados à organização do evento.

Lekjaa enfatizou que a visão marroquina não tem como objetivo restringir os retornos de desenvolvimento do Mundial às seis cidades que receberão as competições, mas sim busca universalizar o benefício para a maior área geográfica possível, de modo a garantir que os efeitos do torneio se estendam a diferentes partes do país.

No mesmo contexto, ele apontou a ligação entre a organização da Copa do Mundo e um conjunto de grandes projetos estruturais, especialmente nas áreas de infraestrutura e transporte ferroviário, entre eles a extensão da linha do trem de alta velocidade até a cidade de Marrakech, havendo ainda a intenção de desenvolver a rede no futuro e estendê-la em direção a Agadir.

Dessa forma, o Marrocos aposta em transformar o Mundial de 2030 em um marco decisivo em seu percurso de desenvolvimento, de modo que o legado do torneio não se limite aos estádios e às instalações esportivas, mas se estenda aos projetos de transporte, infraestrutura e desenvolvimento das cidades, deixando um impacto que vai além dos anos em que as competições serão realizadas.