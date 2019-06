'Leilão' por De Ligt se afunila: Barcelona, PSG e Liverpool brigam pelo zagueiro do Ajax

O agente do zagueiro holandês controla as ofertas por seu cliente como um tipo de leilão, e as chances começam a ficar mais escassas para alguns

O mercado de transferências da Europa ainda nem começou e alguns clubes têm sido forçados a acelerar suas negociações para não ficarem para trás na competição por grandes talentos, e quem controla essa corrida não é o tempo, e sim o dinheiro.

Matthijs de Ligt é um dos grandes talentos destacados no elenco do . E está na mira de gigantes. No entanto, capitão da equipe de apenas 19 anos está aguardando uma "grande aposta" para definir o seu próximo destino.

Cinco clubes já estavam na disputa pelo zagueiro: , , , e , que sempre manteve um grande interesse nele, mas não está disposto a perder a cabeça com altos valores, ainda mais após o esforço econômico para contratar De Jong.

Mino Raiola, agente do holandês, colocou seu cliente em um pedestal e está trabalhando as negociações por De Ligt como uma espécie de leilão. Com a permissão de seu representado, ele procura obter o melhor desempenho econômico na operação e, embora a maioria das ofertas coincidam, neste caso em particular há algumas diferenças que os separam.

A Velha Senhora e o United seriam os clubes com menos chances nesta competição. Principalmente pelo fato de que o holandês já sabe o que é estar bem próximo de vencer uma . A partir daí, três opções aparecem como as mais prováveis. Para o agente do zagueiro, haveria apenas duas: Liverpool ou PSG, já que, para ele, a oferta do Barça não atende às exigências de seu bolso.

Basicamente, Raiola tende a aceitar o que os parisienses lhe oferecerem por De Ligt.