Segundo a Sky, também o Manchester City está agora a avançar de forma concreta por Diomande. O vice-campeão inglês ainda não apresentou qualquer proposta por escrito, mas terá sinalizado verbalmente ao RB que está disposto a colocar 100 milhões de euros em cima da mesa por Diomande, incluindo bónus. Na perspetiva do terceiro classificado da última temporada da Bundesliga, isso, no entanto, seria insuficiente.

De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Real Madrid também contactou Leipzig para falar com os responsáveis do clube da Bundesliga sobre Diomande. Segundo a publicação, o Real está a trabalhar ativamente para levar o jovem de 19 anos para o Bernabéu.

Skyescreve, por seu lado, até já de uma primeira proposta do vice-campeão espanhol. A oferta terá sido de 90 milhões de euros de valor base, mais 10 milhões de euros em bónus, ou seja, um volume total de 100 milhões de euros. Leipzig, no entanto, terá recusado com agradecimentos.

Caso Brahim Diaz deixe os madrilenos, isso poderá voltar a dar uma nova dinâmica às movimentações. O internacional marroquino é visto como um candidato à venda, e Diomande seria uma alternativa de luxo para o ataque.

Uma contratação do internacional da Costa do Marfim neste verão é, no entanto, uma tarefa gigantesca. Afinal, o Leipzig não quer voltar a abdicar de Diomande ao fim de apenas um ano; os saxões já terão recusado uma proposta do Liverpool na ordem dos 100 milhões de euros no total, portanto semelhante às de Real e City. Quem quiser contratar Diomande terá provavelmente de apresentar uma oferta na casa dos 130 milhões de euros.

PSG era apontado recentemente como favorito na corrida por Yan Diomande

Até agora, nem o Paris Saint-Germain estava disposto a investir tanto dinheiro. O vencedor da Liga dos Campeões tem grande interesse em Diomande e era apontado recentemente como o principal favorito à sua contratação. Se o Real avançar mesmo a sério e continuar a subir a oferta, haverá nova movimentação no braço de ferro pelo jovem driblador.

Getty Images

Em Leipzig, Diomande tem contrato até 2030. O RB gostaria provavelmente de oferecer ao marfinense um novo vínculo com condições salariais melhoradas, para aumentar as hipóteses da sua permanência. No verão passado, o Leipzig pagou 20 milhões de euros ao CD Leganes, e Diomande explodiu logo no seu primeiro ano na Bundesliga.

Em 46 jogos em todas as competições, somou 15 golos e 11 assistências. No Mundial, Diomande foi depois titular pela Costa do Marfim e registou uma assistência em quatro jogos no torneio. Os marfinenses caíram nos 16 avos de final diante da Noruega, perdendo tangencialmente por 2-1 para Erling Haaland e companhia.