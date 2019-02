Leila diz não aguentar mais pedidos de "Volta Valdivia" no Palmeiras

Dona da Crefisa destacou que patrocinador não decide retorno do atacante

Principal patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira voltou a falar sobre o possível retorno de Valdivia ao clube e se mostrou incomodada com o assunto que vira e mexe retorna aos noticiários.

“Tirei foto (com o Valdivia), foi por acaso. Encontrei ele em Dubai, foi uma coincidência. Ele ficou todo feliz em encontrar. Mas gente, por favor, não aguento mais nas redes sociais o "Volta Valdivia". Patrocinador não decide isso. E eu gosto sempre de olhar para frente, para o futuro, avanti", afirmou ao relembrar o momento que registrou o encontro com o jogador no fim de 2015.



Foto: Divulgação Palmeiras

Além de Valdivia, atualmente no Colo-Colo, do Chile, Leila também falou a importância da contratação de Ricardo Goulart, apresentado nesta quarta-feira (6).

"Com esse nosso patrocínio vultuoso, todas as contratações, todas as melhorias que existem do Palmeiras, tem um pouco da nossa responsabilidade. No fundo tem uma colaboração. Isso me enche de orgulho, porque é para isso que estamos no Palmeiras. Sem dúvida nenhuma seremos protagonistas em todos os campeonatos.", concluiu.