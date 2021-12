Leicester x Tottenham: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Querendo "pegar o elevador" na tabela, Leicester e Tottenham entram em campo nesta quinta-feira (16), no Leicester Stadium, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Sports, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leicester x Tottenham DATA Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 LOCAL Leicester Stadium, Leicester - ING HORÁRIO 16h3 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido pela Fox Sports, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Diante da sua torcida, o Leicester vai em busca de uma vitória para se aproximar do G-6 da Premier League.

Os desfalques por causa da covid-19 seguem sendo muitos: Vestergaard, Perez, Lookman, Amartey, Iheanacho, Choudhury e Benmkovic, enquanto Jonny Evans está lesionado.

Do outro lado, o Tottenham também buscam ganhar posições para ficar entre os melhores do inglês.

Os Spurs também têm uma série de desfalques devido ao coronavírus, e Bryan Gil, Emerson Royal, Son, Skipp, Scarlett e Lucas Moura estão entre os que podem ter sido infectados.

Provável escalação do Leicester: Schmeichel; Pereira, Soumare, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Tielemans; Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Daka.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Tanganga, Hojbjerg, Winks, Reguilon; Alli, Bergwijn; Kane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LEICESTER

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 4 x 0 Newcastle Premier League 12 de dezembro de 2021 Napoli 3 x 2 Leicester Europa League 9 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Everton x Leicester Premier League 19 de dezembro de 2021 9h (de Brasília) Liverpool x Leicester Copa da Liga 22 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 3 x 0 Norwich Premier League 5 de dezembro de 2021 Tottenham 2 x 0 Brentford Premier League 2 de dezembro de 2021

Próximas partidas