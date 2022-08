Leicester x Southampton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (20), pela terceira rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Leicester Southampton duelam neste sábado (20), no Leicester Stadium, a partir das 11h (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Querendo a primeira vitória na competição, o Leicester não tem problemas no elenco para o duelo. O time acumula um empate e uma derrota até o momento e está na 15ª posição, com 1 ponto.

Já o Southampton tem campanha semelhante a do rival e busca seus primeiros 3 pontos fora de casa. O time e é o 17ª colocado e não possui desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Leicester: Ward; Fofana, Evans, Soyuncu; Castagne, Tielemans, Ndidi, Justin; Maddison, Iheanacho; Vardy.

Possível escalação do Southampton: Bazunu; Bella-Kotchap, Bednarek, Salisu; Walker-Peters, Ward-Prowse, Lavia, Djenepo; Armstrong, Aribo; Adams.

Desfalques da partida

Leicester:

sem desfalques confirmados.

Southampton:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Leicester x Southampton DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Leicester Stadium, Leicester - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Southampton

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 2 x 2 Leeds Premier League 13 de agosto de 2022 Tottenham 4 x 1 Southampton Premier League 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cambridge x Southampton Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) ASouthampton x Manchester United Premier League 27 de agosto de 2022 8h30 (de Brasília)

Leicester

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 4 x 2 Leicester Premier League 13 de agosto de 2022 Leicester 2 x 2 Brentford Premier League 7 de agosto de 2022

Próximas partidas