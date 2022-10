Leicester x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (3), pela nona rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Pela nona rodada da Premier League, Leicester e Nottingham Forest se enfrentam na tarde desta segunda-feira (3), no Leicester Stadium, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

O duelo reúne as duas piores equipes do campeonato até o momento. O Leicester é o lanterna, com apenas 1 ponto conquistado em sete partidas disputadas. Desa forma, os Foxes buscam o seu primeiro triunfo na competição, mas seguem sem Ricardo Pereira e Ryan Bertrand, machucados, enquanto Wilfred Ndidi e Dennis Praet têm problemas físicos.

Já o Nottingham Forest é o 19º colocado, com 4 pontos somados. Omar Richards, Orel Mangala e Moussa Niakhate são os desfalques dos visitantes, porém Joe Worral está recuperado de um problema no nariz. No entanto, Mackenna, com dores no joelho, é dúvida.

Escalações:

Escalação do provável LEICESTER: Ward; Castagne, Evans, Faes, Justin; Ndidi; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy.

Escalação do provável NOTTINGHAM FOREST: Henderson; Williams, Worrall, Cook, Lodi; Yates, Freuler; Johnson, O'Brien, Lingard; Awoniyi.

Desfalques

Leicester

Ricardo Pereira e Ryan Bertrand, são as ausências dos mandantes.

Nottingham Forest

Omar Richards, Orel Mangala e Moussa Niakhat, no departamento médico, desfalcam os visitantes.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 3 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Leicester Stadium, Leicester - ING