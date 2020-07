Leicester x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 38ª rodada da Premier League, veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É mata-mata por uma vaga na Liga dos Campeões: o City recebe o nesta domingo (26), às 12h (de Brasília), pela última rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leicester City x Manchester United DATA Domingo, 26 de julho de 2020 LOCAL King Power Stadium - Leicester, ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Com portões fechados, o Leicester City recebe o Manchester United / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 12h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Tanto o Manchester United quanto o Leicester City pareciam muito próximos de se classificar para a Liga dos Campeões: antes da paralisação, na 29ª rodada, os Foxes estavam na terceira colocação, com oito de vantagem para o primeiro time fora da zona de classificação, enquanto os Red Devils vinham de quatro vitórias consecutivas depois da volta da Premier League e precisavam de apenas mais um triunfo para garantir sua vaga.

Agora, ambas as equipes brigam por um lugar na Champions como uma espécie de mata-mata: o United empatou dois dos últimos três jogos - contra o nos acréscimos do segundo tempo - e o Leicester tem apenas duas vitórias desde a retomada.

Em caso de derrota do Chelsea diante do Wolves e empate ou vitória do Leicester ambos os times ainda podem se classificar, mas nenhum dos dois clubes quer contar com a sorte: quem vencer, está na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Assim, para o duelo, ambos os treinadores irão com força máxima num jogo que vale tudo ou nada: o vencedor conquistará o objetivo da temporada, enquanto o clube que sair derrotado pode acabar tendo mais uma temporada na penumbra. As principais ausências serão do Leicester: Ben Chillwell e James Maddison, dois dos principais jogadores do clube, não irão atuar na partida.

Provável escalação do Leicester City: Schmeichel; Evans, Morgan e Bennett; Thomas, Tielemans, Ndidi e Justin; Barnes, Ayoze Pérez e Jamie Vardy

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Luke Shaw; Matic e Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford; Martial

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LEICESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester City 2 x 0 Premier League 16 de julho de 2020 3 x 0Leicester City Premier League 19 de julho de 2020

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 3Chelsea Premier League 19 de julho de 2020 Manchester United 1 x 1 Premier League 22 de julho de 2020

Próximas partidas