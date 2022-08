Leicester x Manchester United: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece nesta quinta-feira (1), pela quinta rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Leicester e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (1), no Leicester Stadium, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Após três derrotas e um empate até o momento, o Leicester entra em campo querendo a sua primeira vitória no Inglês. Os Foxes, últimos colocados, com 1 ponto, não têm problemas no elenco para o duelo, mas o meia Maddison, que retorna após lesão, deve iniciar entre os reservas.

Do outro lado, o Manchester United busca o terceiro triunfo consecutivo, após um mau início na competição. Na 11ª posição, com 6 pontos, os Red Devils também não possuem baixas e podem dar mais minutos para Casemiro, já visando o clássico contra o Arsenal no fim de semana.

Nos últimos 20 disputados entre as equipes, o United soma 11 vitórias, contra quatro do Leicester, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Elanga, Fernandes, Sancho; Rashford.

Possível escalação do Leicester: Ward; Castagne, Amartey, Evans, Justin; Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall; Perez, Barnes; Vardy.

Desfalques da partida

Manchester United:

sem desfaslques confirmados.

Leicester:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Leicester x Manchester United DATA Quinta-feira, 1 de setembro de 2022 LOCAL Leicester Stadium, Leicester - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester United

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 0 x 1 Manchester United Premier League 27 de agosto de 2022 Manchester United 2 x 1 Liverpool Premier League 22 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Arsenal Premier League 4 de setembro de 2022 12h30 (de Brasília) Manchester United x Real Sociedad Europa League 8 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Leicester

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 1 Leicester Premier League 27 de agosto de 2022 Strockport County 0 (1) x (3) 0 Leicester Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022

Próximas partidas