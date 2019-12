Leicester x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Reds entram em campo nesta quinta-feira (26) após a conquista do Mundial de Clubes; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Campeão do mundo após vencer o Flamengo por 1 a 0 no Mundial de Clubes, o volta suas atenções para a Premier League. No Boxing Day, e Liverpool entram em campo nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da Espn , na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Leicester City x Liverpool DATA Quinta-feira, 26 de dezembro LOCAL King Power Stadium - Leicester, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds agora querem o título da Premier League / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LEICESTER CITY

Apesar de ter perdido por 3 a 1 para o na última rodada, o Leicester voltou a surpreender na temporada, aparecendo na vice-liderança da Premier League, com 39 pontos, 10 a menos que o líder Liverpool.

Para o confronto desta quinta, o técnico Brendan Rodgers não deve fazer grandes alterações na equipe.

Provável escalação do Leicester: Scheichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Pérez, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes; Vardy

LIVERPOOL

Embalado com o título de campeão Mundial após vencer o , o Liverpool volta a se concentrar no Inglês. Com uma rodada a menos, os Reds seguem isolados na liderança, com 10 pontos de vantagem para o Leicester.

O técnico Klopp ainda não sabe se poderá contar com Wijnaldum, desfalque nos dois jogos do Mundial.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Djik, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LEICESTER

JOGO CAMPEONATO DATA x Leicester City Inglesa 18 de dezembro Manchester City x Leicester City Premier League 21 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Leicester City Premier League 28 de dezembro 14h30 (de Brasília) x Leicester City Premier League 1 de janeiro 11h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Liverpool 18 de dezembro Flamengo x Liverpool Mundial de Clubes 21 de dezembro

Próximas partidas