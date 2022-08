Leicester x Brentford: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (7), pela primeira rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Leicester e Brentford se enfrentam neste domingo (7), no King Power Stadium, a partir das 10h (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Leicester não poderá contar com Ricardo Pereira, que lesionou o tendão de Aquiles na vitória sobre o Sevilla, e Harvey Barnes, com lesão no joelho.

Enquanto o Brentford pode ter Hickey e Mee na defesa, com Lewis-Potter no banco podendo entrar a qualquer momento.

Prováveis escalações

Possível escalação do Leicester: Iversen; Amartey, Fofana, Evans; Justin, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison, Iheanacho; Vardy.

Possível escalação do Brentford: Raya; Hickey, Jansson, Mee, Henry; Janelt, Jensen, Norgaard; Wissa, Toney, Mbeumo.

Desfalques da partida

Leicester City:

Harvey Barnes e Ricardo Pereira: lesionados.

Brentford:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Leicester City x Brentford DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL King Power Stadium - Leicester, ING HORÁRIO 10h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jarred Gillett

Assistentes: Harry Lennard e Steve Meredith

Quarto árbitro: David Coote

VAR: Graham Scott

Últimos resultados e próximos jogos

Leicester City

JOGO CAMPEONATO DATA Preston 1 x 2 Leicester Amistoso 23 de julho de 2022 Leicester 1 x 0 Sevilla Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Leicester Premier League 13 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Leicester x Southampton Premier League 20 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Brentford

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 0 x 1 Brentford Amistoso 26 de julho de 2022 Brentford 1 x 0 Betis Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas