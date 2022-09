Leicester x Aston Villa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Pressionado pela primeira vitória no Inglês, Foxes entram em campo neste sábado (10); veja como acompanhar na internet

Ainda sem vencer na Premier League (um empate e cinco derrotas), o Leicester City recebe o Aston Villa neste sábado (10), às 11h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Inglês. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, pela plataforma de streaming.

Vindo de cinco derrotas consecutivas e afundado na lanterna do campeonato com apenas um ponto conquistado, o Leicester entra em campo sem contar com Ricardo Pereira e Ryan Bertrand, machucados, enquanto Wout Faes pode fazer o seu primeiro jogo com a camisa do clube.

Do outro lado, o Aston Villa, vindo de três derrotas e um empate, pode ter a mesma equipe que participou do empate com o Manchester City por 1 a 1 na última rodada. Assim, Philippe Coutinho e Emi Buendia podem aparecer novamente no banco de reservas.

Em 106 jogos disputados entre as equipes, o Leicester soma 44 vitórias, contra 36 do Aston Villa, além de 26 empates. No último encontro, válido pela Premier League 21/22, as equipes empataram sem gols.

Escalações:

Escalação do provável LEICESTER: Ward; Castagne, Faes, Evans, Justin; Maddison, Tielemans, Ndidi, Barnes; Daka, Iheanacho.

Escalação do provável ASTON VILLA: Martínez; Young, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Douglas Luiz; Bailey, Ramsey; Watkins.

Desfalques

Leicester

Ricardo Pereira e Ryan Bertrand, no departamento médico, seguem como desfalques.

Aston Villa

Leander Dendoncker e Matty Cash são tratados como dúvidas, mas Diego Carlos está fora.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: King Power Stadium – Leicester, Inglaterra

• Arbitragem: JARRED GILLETT (árbitro), SIMON LONG E RICHARD WEST (assistentes), PETER BANKES (quarto árbitro) e MIKE DEAN (AVAR)