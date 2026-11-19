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O Leicester City encerra o patrocínio com a BC Game após a nomeação da atriz pornô russa Eva Elfie como embaixadora da marca. A decisão, tomada após protestos dos torcedores, implica a retirada imediata do logotipo das camisas da equipe inglesa, atualmente na League One, a terceira divisão. A parceria havia começado na temporada 2024-25. A principal contestação veio do grupo de torcedores The Foxes Trust, que pressionou o clube e pediu esclarecimentos sobre a conveniência de manter a relação comercial.

Em comunicado, as partes anunciaram a rescisão do acordo por mútuo consentimento, explicando que reconheceram "prioridades comerciais diferentes para o futuro". O Leicester também anunciou reembolso integral aos torcedores que compraram camisas oficiais com a marca BC Game nos últimos 28 dias, a partir de 21 de outubro.