Leicester x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Citizens buscam mais uma vitória no Campeonato Inglês neste sábado (29); veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na liderança, o Manchester City visita o Leicester na manhã deste sábado (29), no Leicester Stadium às 8h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Há três jogos sem perder, o Leicester quer dar sequência à sua recuperação, já que conseguiu sair da zona de rebaixamento e agora é o 17º colocado, com 11 pontos. Bertrand e Ricardo Pereira continuam no departamento médico.

Já o Manchester City entra em campo buscando o triunfo para assumir provisoriamente a ponta da tabela. Os Citizens estão na vice-liderança, com 26 pontos, e continuam com Walker e Phillips no departamento médico. Já o atacante Haaland tem problema físico e virou dúvida para Pep Guardiola, podendo ser poupado.

Escalações:

Escalação do provável Leicester: Ward; Castagne, Faes, Amartey, Justin; Soumare; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy.

Escalação do provável Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Akanji, Laporte; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Alvarez, Grealish.

Desfalques

Leicester

Ryan Bertrand e Ricardo Pereira seguem fora.

Manchester City

Kalvin Phillips e Kyle Walker são as baixas nos Citizens.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 8h30 (de Brasília)

• Local: Leicester Stadium, Leicester - ING