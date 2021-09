Leicester x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (11), pela quarta rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Manchester City enfrenta o Leicester City neste sábado (11), às 11h (de Brasília), no King Power Stadium, pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leicester City x Manchester City DATA Sábado, 11 de setembro de 2021 LOCAL King Power Stadium - Leicester, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



City busca a terceira vitória na PL / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com seis pontos, o Manchester City busca a terceira vitória no Campeonato Inglês, depois de estrear com derrota para o Tottenham por 1 a 0.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola não poderá contar com Ederson e Gabriel Jesus, suspensos pela FIFA, enquanto Zack Steffen testou positivo para a Covid-19.

Do outro lado, o Leicester pode entrar em campo com Evans entre os titulares, e Jannik Vestergaard no banco de reservas.

Provável escalação do Manchester City: Carson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Bernardo, Rodri, Gundogan; Grealish, F Torres, Sterling.

Provável escalação do Leicester City: Schmeichel; Ricardo, Evans, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 5 x 0 Norwich Premier League 21 de agosto de 2021 Manchester City 5 x 0 Arsenal Premier League 28 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x RB Leipzig Champions League 15 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Manchester City x Southampton Premier League 18 de setembro de 2021 11h (de Brasília)

LEICESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 4 x 1 Leicester Premier League 23 de agosto de 2021 Norwich 1 x 2 Leicester Premier League 28 de agosto de 2021

Próximas partidas