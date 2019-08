Leicester City x Bournemouth: como assistir no DAZN, escalação e mais da Premier League

O DAZN leva a você mais um jogo do Campeonato Inglês com transmissão exclusiva para o Brasil neste sábado (31)

Neste sábado (31), o City recebe o Bournemouth pela quarta rodada da Premier League, em partida que terá transmissão exclusiva no DAZN para todo o Brasil . A bola rola no King Power Stadium a partir das 11h do horário de Brasília.

Com quatro e cinco pontos, respectivamente, os dois times buscam a vitória para encerrar bem o período pré-data FIFA de setembro, que inicia já na próxima semana.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leicester City x Bournemouth DATA Sábado, 31 de agosto LOCAL King Power Stadium - Leicester, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal ,você poderá acompanhar todos os lances em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LEICESTER CITY

Vindo de uma vitória importante sobre o , pela Inglesa, os Foxes podem poupar alguns nomes para evitar o desgaste maior de alguns atletas, já que mandou um time praticamente completo no meio de semana.

O técnico Brendan Rodgers, por outro lado, pode contar com as voltas do lateral Ben Chilwell e do volante Wilfred Ndidi, recuperados de lesão

Provável escalação do Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ayoze Pérez, Tielemans, Ndidi, Choudhury, Maddison; Vardy.

BOURNEMOUTH

O técnico Eddie Howe vai precisar quebrar a cabeça para montar o time que irá a campo em Leicester em função do DM cheio que, no último final de semana, viu Charlie Daniels também virar desfalque.

Provável escalação do Bournemouth: Ramsdale; Smith, Cook, Aké, Rico; Harry Wilson, Billing, Lerma, Fraser, King; Callum Wilson.