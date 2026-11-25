Khun Top encerra processo de venda
Khun Top confirmou a decisão em uma carta aberta aos torcedores do Leicester City, publicada no site do clube, e revelou que um "processo estruturado" para encontrar investidores terminou sem acordo. "Recentemente, conduzimos um processo estruturado para avaliar se novos investimentos ou uma mudança de proprietário poderiam, de fato, ser o melhor para o clube", escreveu.
Ele continuou: "Essas conversas não resultaram em um acordo, e decidi encerrar o processo para que possamos voltar a nos concentrar no trabalho necessário para fazer o clube avançar."
Preço acima de 200 milhões de libras não atrai compradores
Um material de venda produzido pelo Citigroup estabeleceu um preço pedido de mais de 200 milhões de libras pelo clube, segundo a BBC Sport. O Leicester City, colocado à venda após cair para a terceira divisão, nunca havia reconhecido publicamente o processo.
Khun Top, cuja família é proprietária do Leicester City por meio da King Power desde 2010, afirmou: "Para minha família e para mim, o Leicester City tem sido uma parte importante de nossas vidas há muitos anos. Vivemos momentos extraordinários juntos, além de alguns muito difíceis, e sentimos uma ligação profunda com a cidade e sua população."
Davies deixará o cargo
A carta também confirmou que o diretor-executivo Kevin Davies deixará o cargo no início do mês que vem, menos de um ano após ter sido promovido à função em março, na sequência de uma reformulação na direção. Kamonthip Netthanomsak, responsável pela direção-geral, comandará as operações administrativas do clube junto à atual equipe de liderança até a nomeação de um novo diretor-executivo.
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Khun Top acrescentou: "A situação financeira do clube segue segura com o apoio da King Power, que continuará enquanto fazemos o trabalho necessário para colocar o Leicester City em uma situação mais sustentável."
Foco se volta à reconstrução na League One
Campeão da Premier League em 2016, o Leicester City, que também sofreu uma perda de pontos na temporada passada por violar regras de gastos, agora terá de se reconstruir sob o comando dos atuais proprietários.
O time de Russell Martin espera que a estabilidade fora de campo ajude a impulsionar a busca pelo acesso de volta à Championship.