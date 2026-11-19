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O Leicester City rompeu imediatamente com a BC Game, patrocinadora da parte frontal de sua camisa, depois que a empresa de criptomoedas nomeou a atriz pornô russa Eva Elfie embaixadora da marca. O clube da League One confirmou o fim do acordo, por decisão mútua, nesta quarta-feira, após forte reação dos torcedores à polêmica campanha promocional da empresa.

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Vídeo leva ao fim imediato do patrocínio

O Leicester encerrou seu acordo comercial com a BC Game depois que a plataforma de jogos sediada em Curaçao apresentou Elfie em 3 de novembro. A operadora online sem licença mantinha uma parceria com o Leicester desde 2024, mesmo após perder sua licença para operar no Reino Unido em dezembro daquele ano. A indignação cresceu rapidamente depois que a empresa publicou um vídeo cheio de insinuações com Elfie e um entregador, que ultrapassou seis milhões de visualizações no X.

Torcedores poderão receber reembolso integral das camisas

O vídeo viral mostrou Elfie recebendo seu contrato, acompanhado da legenda: "Bem-vinda à BC Game, Eva Elfie! Que comece a diversão."

As críticas logo vieram tanto dos torcedores do Leicester quanto do público da BC Game nos esports, levando o clube a encerrar o acordo e reembolsar torcedores que compraram recentemente réplicas da camisa.

Um comunicado do clube divulgado nesta quarta-feira diz: "O Leicester City Football Club e a BC GAME chegaram a um acordo mútuo para encerrar nossa parceria comercial com efeito imediato.

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"A decisão vem após conversas construtivas entre as duas partes nos últimos dias, nas quais reconhecemos que nossas prioridades comerciais daqui para a frente são diferentes.

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"Gostaríamos de agradecer à BC GAME pelo apoio ao longo de seus dois anos e meio de vínculo com o Leicester City e pela postura construtiva adotada para chegar a este acordo.

"Torcedores que compraram uma réplica da camisa com a marca BC GAME pelos canais oficiais de venda do LCFC nos últimos 28 dias (desde 21 de outubro de 2026) podem devolvê-la até quarta-feira, 2 de dezembro, para receber reembolso integral ou trocá-la (sujeito à disponibilidade). Será necessário apresentar o comprovante de compra.

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"Essa ampliação da política de devoluções inclui camisas usadas ou personalizadas, que normalmente não se enquadrariam em nossa política padrão de devoluções.

"As devoluções podem ser feitas pessoalmente na Foxes Fanstore, no King Power Stadium, ou pelo correio. Se os torcedores enviarem os itens pela modalidade de entrega padrão da Royal Mail, o clube reembolsará o custo do envio da devolução pelo método de pagamento usado na compra original."

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Foxes Trust critica acordo com empresa de apostas

A decisão do Leicester veio após novas pressões da Foxes Trust, que há muito se opõe à associação do clube com uma empresa de apostas sem licença. Se o clube tivesse permanecido na Premier League há duas temporadas, o patrocínio já teria sido proibido pelas regras da primeira divisão .

Ao reagir ao anúncio sobre Elfie no início deste mês, o grupo de torcedores afirmou: "A esta altura, a maioria dos torcedores do Leicester City já deve saber do desânimo e da insatisfação da Foxes Trust com a BC Game como patrocinadora da parte frontal da nossa camisa.

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"A BC Game agora anunciou uma nova parceria com a 'criadora de conteúdo e personalidade dos esports de alcance internacional' Eva Elfie... que, por acaso, também é uma estrela pornô internacional.

"Desde o momento em que o clube decidiu aceitar o patrocínio de uma empresa de apostas, sentimos que o Leicester City estava abandonando seus valores.

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"Agora, some-se a isso o fato de a BC Game ter firmado uma parceria com alguém que continua a construir sua reputação por meio de conteúdo adulto.

"Tanto as apostas quanto a pornografia podem ter impactos devastadores na vida das pessoas, especialmente dos jovens.

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"Parcerias como essas levam esses dois mundos a um público maior e, por associação, os vinculam ao Leicester City. É isso que somos agora?"

Martin mira recuperação em campo

O Leicester agora precisa processar as devoluções das réplicas da camisa antes do prazo de 2 de dezembro, enquanto busca um novo patrocinador principal. A malfadada era BC Game coincidiu com rebaixamentos consecutivos: da Premier League em 2024/25 e da Championship na temporada passada. Após se recuperar de um início lento, com apenas uma vitória em cinco partidas, a equipe de Russell Martin agora tentará subir na tabela.