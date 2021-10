Leicester x Arsenal: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela décima rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na internet

Empatados com 14 pontos, Arsenal e Leicester City se enfrentam neste sábado (30), às 8h30 (de Brasília), no Leicester Stadium, pela décima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

JOGO Leicester City x Arsenal DATA Sábado, 30 de outubro de 2021 LOCAL Leicester Stadium - ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

O jogo deste sábado será transmitido pelo sistema de streaming do Star+, na internet. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Depois de dois empates consecutivos, o Arsenal reencontrou o caminho da vitória ao bater o Leeds por 2 a 0 na última rodada.

Para o confronto, o técnico Arteta ainda não sabe se poderá contar com Kieran Tierney, com problema no tornozelo.

Do outro lado, o Leicester City aguarda a presença de seu talismã Jamie Vardy, que soma 11 gols contra os Gunners.

Enquanto James Justin, Marc Albrighton e Wesley Fofana permanecem afastados.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Saka, Partey, Lokonga, Smith Rowe; Aubameyang, Lacazette.

Provável escalação do Leicester City: Schmeichel; Amartey, Soyuncu, Evans; Pereira, Soumare, Tielemans, Castagne; Maddison; Vardy, Iheanacho.

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 3 x 1 Aston Villa Premier League 22 de outubro de 2021 Arsenal 2 x 0 Leeds Copa da Liga Inglesa 26 de outubro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Watford Premier League 7 de novembro de 2021 11h (de Brasília) Liverpool x Arsenal Premier League 20 de novembro de 2021 14h30 (de Brasília)

LEICESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Spartak Moscou 3 x 4 Leicester City Liga Europa 20 de outubro de 2021 Brentford 1 x 2 Leicester City Premier League 23 de outubro de 2021

