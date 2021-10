Lei do Mandante: o que muda nos direitos de transmissão do futebol brasileiro?

Os clubes mandantes podem vender seus direitos de transmissão para qualquer empresa - mesmo que o time visitante tenha contrato com outro serviço

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei do Mandante, que tem como objetivo alterar a regra da venda dos direitos de transmissão das partidas de futebol dos clubes brasileiros.

Ou seja, os clubes mandantes, agora, podem vender seus direitos de transmissão para qualquer empresa - mesmo que o time visitante tenha contrato com outro serviço.

A nova legislação altera o artigo 42-A da Lei Pelé, de 1998. A lei previa que o direito de transmissão pertencia aos dois clubes, fazendo com que as partidas fossem transmitida apenas se os times tivessem acordos com a mesma empresa, agora isso não acontecerá mais.

Bolsonaro vetou um artigo, que proibia as emissoras de rádio e TV patrocinassem e estampassem suas logos nos uniformes dos times. O veto do presidente voltará à avaliação do Congresso.

Vale lembrar que a nova legislação não altera os contratos acertados ou em vigor. A Goal te mostra os efeitos práticos dessa mudança.

O que deve mudar com a Lei do Mandante?

Além dos clubes mandantes poderem comercializar seus direitos de transmissão, os times poderão, também, fazer sua própria captação das imagens da partida.

Na prática, os primeiros efeitos da nova lei serão sentidos na segunda divisão nacional. Isto porque, os atuais acordos da transmissão se encerram em 2022, e os clubes precisaram negociar um novo contrato com a Globo, detentora da transmissão do campeonato.

Já no Brasileirão, a maioria dos contratos terminam em 2024, tendo um bom tempo para uma renovação. Com isso, os principais times beneficiados serão aqueles que não tiverem contratos e subirem para a Série A do ano que vem.

A partir de agora todos os times poderão assinar com qualquer empresa para transmitir suas partidas. O texto estabelece que os clubes sem contrato de transmissão, também poderão assinar seus novos contratos - caso do Athletico, único time da primeira divisão que não possui contrato com o pay-per-view.

Importante lembrar que em partidas sem mandantes definidos, os dois clubes terão que assinar um acordo com a mesma empresa, ou um acordo com os detentores para que ambos transmitam o duelo.