Lei do ex: Pedro Rocha reencontra Grêmio e é herói na goleada do Furacão

Ex-Grêmio, atacante marca dois e ajuda na goleada do Furacão, que mantém Tricolor no Z4

Se Pedro Rocha deixou o Grêmio em 2017 como a principal venda da história do clube, o reencontro do atacante com o seu ex-clube na noite deste domingo (26) provou que o jogador ainda tem aquele algo especial que encantou a torcida gaúcha.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No duelo entre Athletico Paranaense e Grêmio pelo Brasileirão, Pedro Rocha foi um dos destaques do Furacão, que venceu por 4x2, com dois gols do atacante. Renato Kayser marcou outros dois gols dos paranaenses.

Thiago Santos e Vanderson descontaram para o Grêmio, que vinha de uma sequência de duas vitórias, contra Ceará (em casa) e Flamengo (fora).

A partida de hoje era a chance da equipe de Felipão de deixar a zona de rebaixamento, e de quebra empurrar o Santos para o Z4. O time do litoral paulista perdeu por 3x0 para o Juventude também neste domingo, e se complicou na tabela.

Após o revés fora de casa, o Grêmio segue na 18ª posição, com 22 pontos conquistados em 20 jogos. Com a vitória o Furacão chegou a 30 pontos e saltou para a 9ª posição da tabela, a apenas três pontos de distância das vagas da pré-Libertadores.

O próximo compromisso do Grêmio é no domingo (3), quando recebe o Sport na Arena. O Furacão tem o jogo de volta contra o Peñarol pela Sul-Americana na quinta (30), e depois visita o Flamengo.