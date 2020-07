Leganés x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Já campeão, Real entra em campo neste domingo (19), pela última rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Campeão do Campeonato Espanhol, o visita o neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela última rodada da LaLiga, com Benzema lutando pela artilharia da competição ao lado de Messi. A partida terá transmissão ao vivo no canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leganés x Real Madrid DATA Domingo, 19 de julho de 2020 LOCAL Butarque - Leganés, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apesar do título antecipado do Campeonato Espanhol, a temporada ainda não terminou para o Real Madrid. Além das oitavas de final da , que será disputada em agosto contra o , os merengues ainda entram em campo neste domingo (19) buscando ajudar Benzema a se tornar artilheiro da LaLiga. No momento, o francês registra 21 gols, dois a menos que Messi.

Mais times

Visando o confronto da UCL, o técnico Zidane não deve mexer tanto na equipe que venceu o Villarreal por 2 a 1 no meio da semana. Marcelo, lesionado, segue fora. Mendy segue na vaga aberta.

Enquanto isso, o Leganés luta contra o rebaixamento. Na 18ª posição, com 35 pontos, está apenas um ponto do , primeiro time fora do Z-3.

Suspenso, Ruben Perez está fora, assim como Alexander Szymanowski, lesionado.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Asensio.

Provável escalação do Leganés: Cuellar; Ruibal, Bustinza, Tarin, Siovas, Rosales; Eraso, Amadou, Mesa, Gil; Guerrero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 1 x 2 Real Madrid 13 de julho de 2020 Real Madrid x La Liga 16 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Real Madrid Champions League 7 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

LEGANÉS

JOGO CAMPEONATO DATA Leganés 1 x 0 La Liga 12 de julho de 2020 x Leganés La Liga 16 de julho de 2020