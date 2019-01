Leganés x Real Madrid: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Os merengues venceram a partida de ida por 3 a 0 e mesmo com muitas lesões, não chegam muito preocupados para o confronto

O Leganés recebe o Real Madrid nessa quarta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio de Butarque, pelo segundo jogo do dezesseisavos de final da Copa del Rey. A partida não terá transmissão no Brasil. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

Os merengues contam com uma grande lista de lesionados mas chegam com relativa tranquilidade para o confronto dessa quarta. Na partida de ida, aplicaram 3 a 0 sobre o Leganés.

Vinícius Júnior deve ser titular mais uma vez. O brasileiro vem crescendo sob o comando de Santiago Solari e já se tornou peça importante para o Real.

Veja informações da partida!

JOGO Leganés x Real Madrid DATA Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019 LOCAL Estadio Municipal de Butarque - Leganés, Espanha HORÁRIO 18h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

A partida não terá transmissão no Brasil. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LEGANÉS

Szymanowski e Muñoz estão lesionados e não jogam.

Provável escalação: Cuellar; Nyom, Bustinza, Omeruo, Siovas, Silva; Arnaiz, Perez, Vesga; Carrillo, En-Nesyri.

REAL MADRID

Asensio, Llorente, Bale, Kroos, Courtois, Vallejo e Benzema estão lesionaos e não jogam.

Provável escalação: