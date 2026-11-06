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Mohamed Saeed
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Legado de Alex Ferguson em foco! Michael Carrick reflete sobre o lendário treinador enquanto o Manchester United se prepara para enfrentar o Aston Villa

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O técnico do Manchester United, Michael Carrick, pediu aos jogadores que usem os feitos heroicos na Europa no meio da semana como impulso para ganhar regularidade nas competições nacionais. Antes de um confronto de grande importância com o Aston Villa, o treinador do Manchester United também refletiu sobre a enorme influência de Sir Alex Ferguson, no momento em que o clube celebra um marco importante na trajetória do lendário escocês.

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Homenagem à dinastia Ferguson

O clima em Old Trafford neste fim de semana será de nostalgia, com o Manchester United celebrando 40 anos desde que Sir Alex entrou pela primeira vez no Teatro dos Sonhos. Ao falar com a imprensa sobre o impacto duradouro do lendário treinador, Carrick destacou como a chegada do escocês, em novembro de 1986, mudou para sempre os rumos do clube. “É algo que, sem dúvida, merece ser celebrado pelo clube. São 40 anos nesta semana desde que ele chegou aqui”, explicou o técnico do United.

“Provavelmente sou mais próximo dele e converso mais com ele agora do que quando jogava. Desde que ele chegou aqui, o impacto que teve sobre mim, pessoalmente, foi imenso.” Para honrar essa história, Carrick acredita que sua equipe precisa encontrar a fórmula para manter o sucesso, em vez de depender de momentos esporádicos de brilhantismo.

Gestão do elenco após vitória emocionante sobre a Roma

Embora parte das atenções esteja voltada para o passado, a preocupação imediata de Carrick é um elenco que vive a euforia de uma virada na Champions League, mas também enfrenta a dura realidade de uma lista crescente de lesionados. O treinador confirmou uma baixa importante para o meio-campo ao revelar que Carlos Baleba ficará afastado por um período.

O jovem sofreu uma lesão durante a dramática vitória por 3 a 2 sobre a Roma e deve ficar fora por várias semanas. Seu retorno só é provável após o fim da próxima pausa para jogos de seleções. As notícias sobre Patrick Dorgu foram um pouco mais animadoras: após ficar fora de sete partidas, ele está “recuperando a forma aos poucos”, embora sua participação contra o Villa ainda dependa de avaliações de última hora.

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Ao comentar a vitória no meio da semana que empolgou a torcida em Old Trafford, Carrick tomou cuidado para que seus jogadores não se acomodassem após a euforia da virada na competição europeia. Ele descreveu o resultado como um “caso isolado” e ressaltou que o trabalho está apenas começando se a equipe quiser subir na tabela da Premier League. “Marcamos alguns gols do nada. Achei que jogamos muito bem e merecemos vencer. Ainda não conquistamos nada. Foi um momento que precisamos aproveitar para seguir em frente. Precisamos de mais momentos assim, com certeza”, disse à imprensa.

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O apoio de Solskjaer e o caminho pela frente

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A conversa também passou por outro ex-integrante do United, Ole Gunnar Solskjaer, que recentemente falou à imprensa norueguesa e manifestou apoio para que Carrick comande o clube a longo prazo. Apesar das especulações sobre sua efetivação no cargo, Carrick manteve o foco na tarefa à sua frente, mas falou com carinho do ex-colega, que também conquistou a tríplice coroa em 1999.

O atual técnico do United admitiu que não assistiu à entrevista, mas ficou satisfeito ao saber do apoio de alguém que entende, melhor do que a maioria, as pressões particulares de comandar o clube. Ele disse que gostaria de ver Solskjaer voltar a trabalhar como treinador em breve e o descreveu como uma “pessoa fantástica”, que o conhece melhor do que quase qualquer outra pessoa no futebol.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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