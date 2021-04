Leeds x Liverpool é marcado por protestos contra Superliga Europeia e até Klopp se mostra contra

O duelo, que terminou empatado, ficou marcado também pelas muitas manifestações contra a Superliga Europeia

A criação da Superliga Europeia transformou-se no maior debate do futebol, causando muitos protestos até mesmo por torcedores de seus clubes fundadores. O duelo entre Leeds United e Liverpool, pela 32ª rodada da Premier League, contou com várias mensagens contrárias à ideia deste novo torneio fechado, restrito a um número específico de potências do continente e sem rebaixamentos e acessos.

O Leeds United, como não poderia deixar de ser, fez quase todo tipo de protesto possível: “faça por merecer em campo, futebol é para os torcedores”, dizia uma bandeira posta em parte do estádio Elland Road, onde aconteceu o duelo entre os atuais campeões da primeira e segunda divisões inglesas. Durante o aquecimento, os jogadores também passaram este recado em suas camisas – que também apareceu nas mãos de Victor Orba, dirigente do Leeds.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As torcidas já começam a se manifestar contra a Superliga 🤬 pic.twitter.com/wIcVSywO4O — Goal Brasil (@GoalBR) April 19, 2021

🙌 Football is for the fans. pic.twitter.com/9oQj2PM6l4 — Leeds United (@LUFC) April 19, 2021

A reação de todas estas pessoas que englobam o Leeds United, incluindo – óbvio – seus torcedores, é lógica. Afinal de contas esta ideia de Superliga Europeia não inclui equipes como a de West Yorkshire. É por isso que algumas das reações que mais impressionaram vieram de alguns dos maiores protagonistas do Liverpool, um dos clubes membros desta Superliga.

Imagens antes do jogo mostraram a revolta de torcedores dos Reds contra o próprio clube, inclusive com alguns deles queimando camisas do Liverpool e escrevendo mensagens condenando a atuação do próprio clube nesta questão. O Liverpool não foi a única entidade cuja torcida protestou contra a vontade institucional de criar este grupo fechado do futebol, mas também chamou atenção o fato de seu treinador, Jurgen Klopp, ter se mostrado contrário à criação desta Superliga.

Supporters burned a Liverpool shirt prior to kick off at Elland Road #lfc pic.twitter.com/J1fP5vrqN1 — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) April 19, 2021

“Meus sentimentos não mudaram. Minha opinião não mudou”, disse o alemão para a Sky Sports antes do encontro com o Leeds, mantendo posição explicitada por ele em 2019, em entrevista à revista Kicker. “Eu ouvi sobre isso pela primeira vez ontem. Eu estava tentando preparar o time para um jogo difícil. Recebemos algumas informações, não muitas. A maioria dos jornais. As pessoas não estão felizes com isso, eu posso entender. Não posso dizer muito mais porque não estivemos envolvidos no processo, eu e os jogadores não sabíamos. Teremos que esperar para ver o que vai acontecer”.

“Tenho 53 anos. Desde que estou no futebol profissional a Liga dos Campeões também está. Meu objetivo sempre foi treinar uma equipe lá. Não tenho problemas com a Champions. Gosto do aspecto competitivo do futebol. Gosto que o West Ham possa jogar a Liga dos Campeões. Não quero porque nós queremos estar lá, mas gosto de saber que eles têm chance. O que posso dizer? Não é fácil”, concluiu.

Ainda durante o confronto, um avião sobrevoou o estádio Elland Road com a mensagem: “Diga não para a Superliga”.

Dentro de campo, a partida foi muito equilibrada e terminou empatada em 1 a 1.