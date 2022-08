Leeds x Everton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece nesta terça-feira (30), pela quinta rodada da Premier League; veja como acompanhar na internet

Leeds e Everton se enfrentam nesta terça-feira (30), a partir das 16h (de Brasília), no Elland Road, pela quinta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de derrota para o Brighton por 1 a 0, o Leeds busca a recuperação no Inglês, mas Marsch deve manter a mesma base da equipe da última rodada. Até o momento, a equipe soma sete vitórias, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Everton, na zona de rebaixamento, busca a primeira vitória na Premier League depois de dois empates e duas derrotas.

Lampard ainda trata como dúvida a presença de Mason Holgate, que sofreu umapancada no empate com o Brentford.

Prováveis escalações

Possível escalação do Leeds: Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Roca, Adams; James, Aaronson, Harrison; Rodrigo.

Possível escalação do Everton: Pickford; Keane, Coady, Tarkowski; Patterson, Davies, Iwobi, Mykolenko; Gordon, Maupay, Gray.

Desfalques da partida

Leeds:

sem desfalques confirmados.

Everton:

Calvert-Lewin, Doucouré, Godfrey, Mina, André Gomes e Townsend: lesionados.

Quando é?

JOGO Leeds x Everton DATA Terça-feira, 30 de agosto de 2022 HORÁRIO 16h (de Brasília) LOCAL Elland Road - Leeds, ING

Últimos resultados e próximos jogos

Leeds

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 3 x 1 Barnsley Copa da Liga Inglesa 24 de agosto de 2022 Brighton 1 x 0 Leeds Premier League 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brentford x Leeds Premier League 3 de setembro de 2022 11h (de Brasília) Leeds x Nottingham Forest Premier League 12 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Everton

JOGO CAMPEONATO DATA Fleetwood Town 0 x 1 Everton Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 Brentford 1 x 1 Everton Premier League 27 de agosto de 2022

Próximas partidas