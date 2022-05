Leeds x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 2021/22

Leeds e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (11), no Elland Road, a partir das 15h30 (de Brasília), pelo duelo atrasado da 33ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leeds x Chelsea DATA Quarta-feira, 11 de maio de 2022 LOCAL Elland Road - Leeds, Reino Unido HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (11), no Elland Road.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem vencer há três jogos no Inglês (dois empates e uma derrota), o Chelsea busca voltar a vencer. Atualmente, com 67 pontos, e na terceira posição, os Blues podem abrir quatro pontos de vantagem para o rival Arsenal, quarto colocado, com 66.

Do outro lado, o Leeds, vindo de duas derrotas consecutivas, os três pontos são de extrema importância. Com 34 pontos, a equipe pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória ou empate para sair do Z-4 e empurrar o Burnley.

Em 105 jogos disputados entre as equipes, o Leeds registra 39 vitórias, contra 36 do Chelsea, além de 30 empates. Porém, os Blues somam quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LEEDS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 0 x 4 Manchester City Premier League 30 de abril de 2022 Arsenal 2 x 1 Leeds Premier League 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leeds x Brighton Premier League 15 de maio de 2022 10h (de Brasília) Brentford x Leeds Premier League 22 de maio de 2022 12h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 1 x 0 Chelsea Premier League 1 de maio de 2022 Chelsea 2 x 2 Wolves Premier League 7 de maio de 2022

Próximas partidas