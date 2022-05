Leeds x Chelsea: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 2021/22

A bola vai rolar nesta quarta-feira (11) para Leeds x Chelsea, pelo duelo atrasado da 33ª rodada da Premier League, a partir das 15h30 (de Brasília), no Elland Road.

Sem vencer há três jogos, com dois empates e uma derrota, os Blues buscam voltar a vencer. Atualmente, com 67 pontos, e na terceira posição, a equipe de Tuchel pode abrir quatro pontos de vantagem para o rival Arsenal, que soma 66.

Já o Leeds, que vem de duas derrotas consecutivas, pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória ou empate e empurrar o Burnley.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Elland Road, o Chelsea entrará em campo novamente sem contar com Jorginho e N'Golo Kanté, aguardados apenas para a final da Copa da Inglaterra, no próximo sábado (14), contra o Liverpool.

Marcos Alonso, substituído no intervalo do jogo com o Wolverhampton, também pode não aparecer na equipe. De acordo com a imprensa inglesa, o motivo da substituição do jogador foi uma briga ‘aflorada’ com Tuchel.

Do outro lado, o Leeds não terá Ayling, punido com uma suspensão de três jogos por seu cartão vermelho contra o ex-clube Arsenal.

Llorente, pode substituir Ayling, permitindo que Liam Cooper volte ao centro da defesa, enquanto Joe Gelhardt espera outra oportunidade no ataque.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Christensen, Chalobah, Rudiger; James, Kovacic, Loftus-Cheek, Sarr; Mount; Werner, Lukaku.

Possível escalação do Leeds: Meslier; Llorente, Cooper, Koch, Firpo; Klich, Phillips; Raphinha, Rodrigo, Harrison; Gelhardt.

DESFALQUES

CHELSEA:

Jorginho e N'Golo Kanté: lesionados

LEEDS:

Ayling: suspenso (cartão vermelho)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Leeds e Chelsea será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, nesta quarta-feira (11).