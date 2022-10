Leeds x Aston Villa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela nona rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Pela nona rodada da Premier League, Leeds e Aston Villa se enfrentam na tarde deste domingo (2), no Elland Road, às 12h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Na parte debaixo da tabela, o Leeds está em 13ª lugar, com 8 pontos, e conta com o apoio de sua torcida para vencer mais uma no campeonato. O time mandante terá o retorno de Rasmus Kristensen, recuperado de lesão, enquanto Stuart Dallas, Adam Forshaw e Archie Gray estão no departamento médico.

Já o Aston Villa vem logo atrás, na 14ª posição, com 7 pontos somados. Boubacar Kamara e Diego Carlos desfalcam a equipe visitante.

Escalações:

Escalação do provável LEEDS: Meslier; Kristensen, Cooper, Koch, Struijk; Adams, Roca; Sinisterra, Aaronson, Harrison; Bamford.

Escalação do provável ASTON VILLA: Martinez; Young, Konsa, Mings, Augustinsson; McGinn, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins, Coutinho.

Desfalques

Leeds

Lesionados, Stuart Dallas, Adam Forshaw e Archie Gray, são os desfalques dos mandantes.

Aston Villa

Boubacar Kamara e Diego Carlos, machucados, são as baixas nos visitantes.

Quando é?

• Data: domingo, 2 de outubro de 2022

• Horário: 12h30 (de Brasília)

• Local: Elland Road, Leeds - ING)