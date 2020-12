Leeds volta a ser 'Dirty' e ameaça boa imagem conquistada com Bielsa

Post no Twitter ironizando um comentário de Karen Carney, ex-jogadora e atualmente analista esportiva, deu o que falar na Inglaterra

O United sempre foi um dos times mais odiados da , conhecido por sua fama de ‘dirty’ (sujo, em inglês). Contudo, isso era algo que estava mudando desde que o clube retornou à Premier League, sob o comando de Marcelo Bielsa. Agora, no entanto, essa boa imagem conquistada pode estar ameaçada. O motivo? Um Tweet ironizando Karen Carney, ex-jogadora e atualmente comentarista esportiva.

Antes do Leeds derrotar o West Bromwich por 5 a 0, nesta terça-feira (29), Carney afirmou que o time de Marcelo Bielsa havia se beneficiado da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus para conseguir o acesso à Premier League.

O time do do condado de Yorkshire, que venceu a EFL Championship - a segunda divisão do futebol inglês - com dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado, é claro, não gostou da análise.

Então, o clube usou sua conta no Twitter para ironizar a fala da ex-jogadora. Porém, isso provocou uma série de ataques e comentários ofensivos destinados a ela nas redes sociais. O movimento ficou tão forte que Rio Ferdinand, um dos grandes ídolos da história recente do Leeds, foi a público pedir para o post ser apagado.

🤔 “Promoted because of Covid”

🙂 Won the league by 10 points

👋 Hi @primevideosport pic.twitter.com/Ctz18sksZA — Leeds United (@LUFC) December 29, 2020

“Quer você concorde com o comentário ou não, apontar e ridicularizar um indivíduo em uma conta oficial do clube não é o nosso objetivo. Karen Carney é uma especialista bem informada. Este tweet é incitante e inapropriado”, respondeu a conta Women in Football, em apoio à comentarista.

Whether you agree with the comment or not, singling out & ridiculing an individual on an official club account is not what we’re here for. Karen Carney is a well-informed pundit. This tweet is inciteful & inappropriate. Not a good look now, or at any time.#WomeninFootball https://t.co/0kosRyCZ9x — Women in Football (@WomeninFootball) December 30, 2020

Dirty Leeds de volta?

A partir disso, o clube passou a ser alvo de muitas críticas, o que pode ser uma ameaça a boa imagem que o Leeds vinha aos poucos conquistando.

Desde que retornou à elite do futebol inglês, o time de Marcelo Bielsa passou a ter grande simpatia de muitos fãs do futebol. Em primeiro lugar por conta do treinador, um dos mais amados do mundo da bola, em segundo, pelos 16 anos que o clube esperou para retornar à Premier League. Contudo, essa imagem não foi sempre assim. Na verdade, era totalmente diferente.

Algo IMPORTANTE dessa jogada:



- A vitória garantia o Leeds na PL, e td o q isso significa (grana, objetivo, etc)

- Antes da PL, Leeds era conhecido como “Dirty Leeds”. Cultura de jogo sujo e sacanagem, violência. Esse era o DNA nos anos 70 e 80 do clube.



Foi um gesto enorme! https://t.co/WowySNVT27 — Insta: @GustavoFogacaGuffo (@pitacodoguffo) April 30, 2019

Durante seus anos áureos, o Leeds, um dos times mais tradicionais da Inglaterra, tinha fama de ser ‘sujo’, por buscar as vitórias a qualquer custo. Com isso, recebeu a alcunha de Dirty Leeds.

Do "Dirty Leeds" para o "Leeds Boa Praça" de Bielsa, uma coisa é fato: na Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ninguém fica indiferente ao clube - que caiu depois de sonhar protagonizar um conto de fadas na @ChampionsLeague 👇 https://t.co/bw0jmvhPWv — Goal (@GoalBR) July 18, 2020

Agora, após o episódio do Twitter, os críticos, é claro, não hesitaram em lembrar da fama do time. Até por isso, Andrea Radrizzani, dono do clube, afirmou que o post foi desrespeitoso e assumiu toda e qualquer responsabilidade pelo ocorrido, em uma tentativa de limpar a imagem da equipe.

“Eu assumo a responsabilidade pelo tweet. Eu considero o comentário completamente desnecessário e desrespeitoso ao nosso clube e particularmente ao fantástico trabalho que nossos jogadores e treinadores que foram compreendidos no gramado nas duas últimas temporadas nas últimas duas temporadas em todas as estatísticas”.