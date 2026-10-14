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Leeds United x Manchester United pela Premier League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Leeds x Manchester United
Premier League
Leeds
Manchester United

Prévia completa de Leeds United F.C. x Manchester United F.C. pela Premier League. Analisamos os resultados mais recentes em competições nacionais e europeias, a fase das equipes e os principais temas antes do confronto da 7ª rodada, neste domingo à tarde, em Elland Road.

Leeds United x Manchester United: detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 7
Elland Road

Leeds United e Manchester United se enfrentam em 18 de outubro de 2026, às 13h GMT (9h EST / 14h BST / 15h SAST).

Rivais dos Peninos se enfrentam em Yorkshire

O Leeds United recebe o grande rival Manchester United em Elland Road pela sétima rodada da Premier League 2026/27. Em meio à expectativa de um ambiente hostil em West Yorkshire, as duas equipes buscam se recuperar de tropeços recentes e conquistar pontos importantes em uma das rivalidades históricas mais intensas do futebol inglês. O Leeds quer aproveitar o apoio da torcida para alcançar sua maior vitória da temporada, enquanto o Manchester United tenta recuperar a regularidade após uma sequência exigente de compromissos em competições nacionais e europeias.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Derrota apertada do Leeds para o Arsenal no Emirates

O Leeds United chega ao clássico de domingo em busca de uma reação após a disputada derrota por 2 a 1 fora de casa para o Arsenal, pela sexta rodada (10 de outubro). O defensor James Justin empatou para o Leeds aos 55 minutos com um belo gol, antes de o Arsenal retomar a vantagem. Com um meio-campo central combativo, liderado por Ethan Ampadu e Anton Stach, além da ameaça de James Justin pelos lados, a equipe de Daniel Farke leva sua resistência defensiva e intensidade física para o confronto de domingo.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Revés do Manchester United na Europa, em Madri

O Manchester United cruza os Peninos em busca de uma reação após uma semana difícil. Depois do empate por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur em Old Trafford, pela sexta rodada (10 de outubro), o United perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Atlético de Madrid pela Champions League na terça-feira, 13 de outubro. Com jogadores criativos como Bruno Fernandes, o United tenta recuperar a fluidez ofensiva diante de um Leeds que pressiona alto.

Confronto em Elland Road

Do ponto de vista tático, o confronto de domingo promete uma disputa intensa, com duelos físicos e transições rápidas. O Leeds contará com a liderança de Tarik Muharemović e Nico Elvedi no centro da defesa para neutralizar o ataque do United, além de acionar Dominic Calvert-Lewin e Brenden Aaronson em contra-ataques rápidos. Já o Manchester United tentará controlar o ritmo com Youri Tielemans e Andrey Santos, enquanto busca criar situações para Bryan Mbeumo e Marcus Rashford avançarem pelos lados. Com o orgulho local e pontos importantes na Premier League em jogo, a partida de domingo promete muita intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Leeds x Manchester United

Técnico

  • D. Farke

O Leeds não contará com Mateo Joseph, Joe Rodon e Daniel James devido a lesões, embora Daniel Farke ainda não tenha confirmado a escalação titular para a partida. Novas informações sobre a disponibilidade dos jogadores são esperadas mais perto do início do jogo.

O Manchester United também viaja com preocupações relacionadas a lesões. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão fora, o que limita ainda mais as opções de Michael Carrick. Luke Shaw também é dúvida após ter sido visto mancando depois do empate com o Tottenham no último fim de semana, e sua participação segue incerta.

Momento das equipes

LEE

LEE - Sequência

BHA
E1-1
CHE
D6-3
NEW
V4-1
CRY
E0-0
ARS
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
MUN

MUN - Sequência

MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
E1-1
TOT
E1-1
ATM
D2-0
Gol marcado (sofrido)
4/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Leeds United chega a este confronto após uma sequência irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United na Premier League, mas, em seguida, a equipe perdeu por 6 a 3 para o Chelsea na Copa da Liga Inglesa e, mais recentemente, por 2 a 1 para o Arsenal no campeonato. Nessas cinco partidas, o Leeds marcou sete gols e sofreu dez.

Os últimos cinco jogos do Manchester United mostram uma irregularidade semelhante: uma vitória, dois empates e duas derrotas. A única vitória veio na Champions League, por 4 a 0 sobre o Sabah FK, mas, nas competições nacionais, a equipe teve dificuldades: perdeu para o Manchester City e não conseguiu vencer Tottenham nem Fulham. Nesse período de cinco partidas, o United marcou sete gols e sofreu seis.

Confrontos diretos

Confrontos

LeedsEmpateManchester United
1
2
2
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FJ
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto oficial mais recente entre as equipes terminou com vitória do Leeds por 2 a 1 em Old Trafford, em abril de 2026, resultado que dará confiança aos jogadores de Farke para esta partida. Antes disso, um jogo do campeonato em Elland Road, em janeiro de 2026, terminou em 1 a 1. Nos últimos cinco encontros, considerando todas as competições, nenhuma das equipes dominou: os resultados foram equilibrados, e ambas marcaram gols com frequência.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
E
D
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
E
V
E
E
E
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
E
V
E
E
E
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
D
E
D
V
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
E
V
E
E
8
HullHullHUL
623186+29
E
D
E
E
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
D
V
E
V
E
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
D
V
D
E
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
E
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
E
E
D
E
V
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
E
E
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
E
V
D
E
D
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
E
V
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
E
E
E
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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