Leeds United x Manchester United pela Premier League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Leeds United x Manchester United: detalhes da partida

Premier League - Rodada 7 18 de out. de 2026 - 09:00 Elland Road

Leeds United e Manchester United se enfrentam em 18 de outubro de 2026, às 13h GMT (9h EST / 14h BST / 15h SAST).

Rivais dos Peninos se enfrentam em Yorkshire

O Leeds United recebe o grande rival Manchester United em Elland Road pela sétima rodada da Premier League 2026/27. Em meio à expectativa de um ambiente hostil em West Yorkshire, as duas equipes buscam se recuperar de tropeços recentes e conquistar pontos importantes em uma das rivalidades históricas mais intensas do futebol inglês. O Leeds quer aproveitar o apoio da torcida para alcançar sua maior vitória da temporada, enquanto o Manchester United tenta recuperar a regularidade após uma sequência exigente de compromissos em competições nacionais e europeias.

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Derrota apertada do Leeds para o Arsenal no Emirates

O Leeds United chega ao clássico de domingo em busca de uma reação após a disputada derrota por 2 a 1 fora de casa para o Arsenal, pela sexta rodada (10 de outubro). O defensor James Justin empatou para o Leeds aos 55 minutos com um belo gol, antes de o Arsenal retomar a vantagem. Com um meio-campo central combativo, liderado por Ethan Ampadu e Anton Stach, além da ameaça de James Justin pelos lados, a equipe de Daniel Farke leva sua resistência defensiva e intensidade física para o confronto de domingo.

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Revés do Manchester United na Europa, em Madri

O Manchester United cruza os Peninos em busca de uma reação após uma semana difícil. Depois do empate por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur em Old Trafford, pela sexta rodada (10 de outubro), o United perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Atlético de Madrid pela Champions League na terça-feira, 13 de outubro. Com jogadores criativos como Bruno Fernandes, o United tenta recuperar a fluidez ofensiva diante de um Leeds que pressiona alto.

Confronto em Elland Road

Do ponto de vista tático, o confronto de domingo promete uma disputa intensa, com duelos físicos e transições rápidas. O Leeds contará com a liderança de Tarik Muharemović e Nico Elvedi no centro da defesa para neutralizar o ataque do United, além de acionar Dominic Calvert-Lewin e Brenden Aaronson em contra-ataques rápidos. Já o Manchester United tentará controlar o ritmo com Youri Tielemans e Andrey Santos, enquanto busca criar situações para Bryan Mbeumo e Marcus Rashford avançarem pelos lados. Com o orgulho local e pontos importantes na Premier League em jogo, a partida de domingo promete muita intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

O Leeds não contará com Mateo Joseph, Joe Rodon e Daniel James devido a lesões, embora Daniel Farke ainda não tenha confirmado a escalação titular para a partida. Novas informações sobre a disponibilidade dos jogadores são esperadas mais perto do início do jogo.

O Manchester United também viaja com preocupações relacionadas a lesões. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão fora, o que limita ainda mais as opções de Michael Carrick. Luke Shaw também é dúvida após ter sido visto mancando depois do empate com o Tottenham no último fim de semana, e sua participação segue incerta.

Momento das equipes

O Leeds United chega a este confronto após uma sequência irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United na Premier League, mas, em seguida, a equipe perdeu por 6 a 3 para o Chelsea na Copa da Liga Inglesa e, mais recentemente, por 2 a 1 para o Arsenal no campeonato. Nessas cinco partidas, o Leeds marcou sete gols e sofreu dez.

Os últimos cinco jogos do Manchester United mostram uma irregularidade semelhante: uma vitória, dois empates e duas derrotas. A única vitória veio na Champions League, por 4 a 0 sobre o Sabah FK, mas, nas competições nacionais, a equipe teve dificuldades: perdeu para o Manchester City e não conseguiu vencer Tottenham nem Fulham. Nesse período de cinco partidas, o United marcou sete gols e sofreu seis.

Confrontos diretos

O confronto oficial mais recente entre as equipes terminou com vitória do Leeds por 2 a 1 em Old Trafford, em abril de 2026, resultado que dará confiança aos jogadores de Farke para esta partida. Antes disso, um jogo do campeonato em Elland Road, em janeiro de 2026, terminou em 1 a 1. Nos últimos cinco encontros, considerando todas as competições, nenhuma das equipes dominou: os resultados foram equilibrados, e ambas marcaram gols com frequência.