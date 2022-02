Leeds United x Manchester United: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 2021/22

Neste domingo (12), em duelo válido pela 26ª rodada da Premier League 2021/22, o Leeds recebe o Manchester United no Elland Road, às 11h (de Brasília), e disputam confronto válido pelas duas pontas da tabela.

O Leeds luta para se afastar do Z-4, enquanto o United segue em busca de se manter no G-4 e garantir vaga na próxima edição da Champions League. O histórico de partidas entre esses dois times soma 110 jogos, com boa vantagem dos Red Devils no placar geral: são 48 vitórias do Manchester sobre 26 dos Whites, além de 36 empates.

Enquanto o Manchester vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Brigthon, na quebra da sequência ruim sem fazer gols de Cristiano Ronaldo, o Leeds acabou derrotado por 3 a 0 para o Everton, e precisa se recuperar para subir na colocação.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Leeds recebe o United com alguns desfalques confirmados: Patrick Bamford está com problemas no pé e Kalvin Phillips e Liam Cooper também não jogam até, pelo menos, o próximo mês. Bielsa, técnico dos Whites, relatou que Stuart Dallas, no entanto, tem chances de estar presente no duelo contra o United. "Ele não foi dispensado do jogo de domingo", confirmou.

🚨 Two first-team Reds will be unavailable for #LEEMUN, but Ralf revealed a midfielder returned to training on Friday 💪🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 18, 2022

Já o United continua sem Edinson Cavani, ainda fora por causa de uma lesão, da qual já se recupera com treinos em campo. O goleiro Tom Heaton chegou ao clube há pouco tempo, mas também está lesionado.

Por outro lado, o zagueiro Varane pode estar de volta, após ter desfalcado o United no último duelo, contra o Brighton.

Possível escalação do Leeds United: Meslier; Satruijk, Koch e Diego Llorente; Dallas (Forshaw), Klich e Ayling; Harrison, Rodrigo e Raphinha; James.

Possível escalação do Manchester United: David de Gea; Diogo Dalot, Varane, Maguire e Shaw; McTominay e Fred; Elanga, Bruno Fernandes, Sancho e Cristiano Ronaldo.

DESFALQUES

LEEDS UNITED:

Patrick Bamford, Kalvin Phillips e Liam Cooper: lesionados.

MANCHESTER UNITED:

Cavani e Tom Heaton: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Leeds e Manchester United será transmitido pelo Star+, no sistema de streaming online, neste domingo (6). Na GOAL, você acompanha aos principais lances do duelo em tempo real.