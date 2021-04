Leeds United x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (19), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Leeds United e Liverpool jogam nesta segunda-feira (19), a partir das 16h (de Brasília), no Elland Road. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leeds United x Liverpool DATA Segunda-feira, 19 de abril de 2021 LOCAL Elland Road, Leeds - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Leeds é o 10º colocado da Premier League / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil vai passar o jogo desta segunda-feira (19), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LEEDS UNITED

Após ter subido da Championship, o clube comandado por Marcelo Bielsa é o 10º, com 45 pontos, sete atrás do Liverpool. Apesar de estar no meio da tabela, o time vem surpreendendo os gigantes ingleses, como na última rodada, quando fez 2 a 1 no Manchester City, fora de casa.

LIVERPOOL

Em sexto lugar na Premier League, o time de Jürgen Klopp tem 52 pontos, 22 atrás do líder City. Eliminado também da Champions League, os Reds precisam pontuar para tentarem chegar na zona de classificação para a próxima UCL.

Provável escalação do Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Koch, Alioski; Phillips; Costa, Dallas, Roberts, Harrison; Bamford.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Milner; Salah, Jota, Mane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LEEDS UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 2 x 1 Sheffield United Premier League 3 de abril de 2021 Manchester City 1 x 2 Leeds Premier League 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leeds x Manchester United Premier League 25 de abril de 2021 10h (de Brasília) Brighton x Leeds Premier League 1 de maio de 2021 11h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 1 Aston Villa Premier League 10 de abril de 2021 Liverpool 0 x 0 Real Madrid Champions League 14 de abril de 2021

Próximas partidas